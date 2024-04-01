“كتائب القسام” تقتل وتصيب عددا من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين مركب جنوبي غزة

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، قتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين مركب جنوبي قطاع غزة .

وقالت القسام ، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية(صفا)على منصة “إكس” اليوم ، إن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة للاحتلال في كمين مركب حيث قاموا باستهداف ناقلة جند بقذيفة “الياسين 105” واستهداف مجموعة مكونة من سبعة جنود في نفس المكان بقذيفة أخرى.

وأضافت أنه فور وصول قوة النجدة لإنقاذهم تم الاشتباك معها بالأسلحة الثقيلة وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح في منطقة وسط البلد بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وسبق وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، مقتل أحد جنوده في معركة بجنوب قطاع غزة، دون تفاصيل حول ملابسات المعركة.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي الرسمية، يرتفع بذلك عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 600، بينهم 256 بالمعارك البرية في قطاع غزة والتي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

كما أشارت المعطيات إلى إصابة 3181 جنديا منذ بداية الحرب، بينهم 1545 في المعارك البرية.وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا واسعة النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حركة حماس هجوما غير مسبوق على مستوطنات غلاف غزة وقتل عدد من الإسرائيليين وأسر آخرين.

( وكالات )