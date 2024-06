لأول مرة منذ شهرين.. “القسام” تقصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية- (فيديوهات)

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس” الاثنين، قصف مدينة أسدود برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان مقتضب عبر تلغرام: “كتائب القسام تقصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين”.

15th Ramadan and the blessed missiles of Al-Qassam Brigades flying towards occupied “Ashdod” in response of targeting civilians. pic.twitter.com/T6yo0j5H70

— Ahmed (@ThisahmedR) March 25, 2024