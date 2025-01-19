سياسة | عربي | فلسطين

كتائب القسام تكشف أسماء 3 إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم

19 - يناير - 2025

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القدس: قال المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى قررنا الإفراج اليوم عن 3 أسرى إسرائيليين هم: رومي جونين (24 عاما) وإميلي دماري (28 عاما) ودورون شطنبر خير (31 عاما).

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن حركة حماس سلمت إسرائيل عبر الوسطاء، أسماء الأسيرات الثلاث المقرر إطلاق سراحهن اليوم الأحد ضمن الدفعة الأولى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلا عن مصدر مطلع لم تسمه: “حماس سلمت الوسطاء قائمة المختطفات المتوقع إطلاق سراحهن اليوم”.
بينما أفادت القناة الـ12 الخاصة، بأنه من المقرر الإعلان عن هوية الأسيرات الإسرائيليات الثلاث خلال وقت لاحق اليوم.

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء عند الساعة 6:30 (ت.غ).
إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد صباح الأحد في بيان لمكتبه، أن وقف إطلاق النار لن يبدأ إلا بعد استلام قائمة الأسيرات الثلاثة المفترض الإفراج عنهن اليوم.

(الأناضول)

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