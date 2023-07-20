كتائب القسام تكشف عن أسلحة عملية اشتباك “النقطة صفر” وتتوعد الاحتلال وتتعهد بتدفيعه ثمن صفقة تبادل الأسرى

غزة – “القدس العربي”:

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن الأسلحة التي استخدمها مقاتلوها، في الهجوم “خلف خطوط العدو” في معركة اشتباك مسلح من “نقطة الصفر” حدثت في الحرب التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة، صيف العام 2014، والتي تصادف ذكراها التاسعة هذه الأيام، وقالت إن تلك المعركة فرضت واقعا مختلفا على الأرض وقواعد اشتباك جديدة، كما أكدت استمرار عمليها لإبرام صفقة تبادل أسرى، مقابل الجنود الإسرائيليين الذين وقعوا في قبضتها خلال تلك الحرب.

معركة الاشتباك

وفي احتفالية أقيمت على الحدود الشرقية لمخيم المغازي، وسط قطاع غزة، حيث نفذ قبل تسع سنوات الجناح العسكري لحماس، عملية عرفت باسم “أبو مطيبق”، من خلال إنزال وحدة مقاتلة لها خلف خطوط جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي كانت تتمركز على حدود القطاع، من خلال “نفق أرضي”، عرضت كتائب القسام الأسلحة التي استخدمها مقاتلوها في تنفيذ تلك العملية.

وأطلق القسام شعار “مطاردة خلف الخطوط” على هذه الفعالية، التي شهدت عرض أسلحة اشتملت على قاذفة صواريخ قصيرة المدى، وقذائف مضادة للدروع، وأسلحة رشاشة من أنواع مختلفة، علاوة عن فتحة النفق الأرضي التي تسلل منه نشطاء حماس إلى نقطة خلف خطوط جيش الاحتلال.

وفي تلك العملية، التي تمت في وضح النهار، قالت كتائب القسام، إن أفرادها من وحدات خاصة، خاضوا بعد التسلل اشتباكات مع قوات إسرائيلية من نقطة صفر، وتمكنوا من قتل عدد من الجنود الإسرائيليين وإصابة آخرين، واغتنام قطعتي سلاح رشاش من جنود الاحتلال، قبل العودة بشكل علني من على سطح الأرض، وليس من النفق، إلى قواعدهم، حيث أسفرت العملية عن استشهاد أحد عناصر القسام.

وفي الفعالية العسكرية، قال مسؤول في كتائب القسام (وكان يضع لثاما على وجهه)، إن العمليات خلف الخطوط والاشتباكات من نقطة صفر خلال تلك المعركة التي تسميها حماس “العصف المأكول” “شكّلت علامةً فارقة، وفصلا ملحميا من فصول بطولات القسام”.

وأكد أنه خلال تلك الحرب، برزت قوات النخبة التابعة للقسام، في أبهى صورها “بعد سنين من الإعداد بصمت، والتدريبات المضنية والتجهُز الدقيق”، مضيفا “ليس هذا فحسب بل ظهر بأسها وبلاء مقاتليها في كمائن الموت التي كانت بانتظار قوات العدو البرية على تخوم غزة، فقتلت منهم وأصابت العشرات، وأسرت منهم عدداً لتُنفذ وعد قيادة المقاومة، بأن الحرب البرية ستكون وبالا على المحتل، وفرصة الأمل المنشود لأسرانا بالحرية والانعتاق”.

وشدد أن تلك المعركة “أسست لما بعدها من ندية مع المحتل، ومعادلات جديدة، والمزيد من الإعداد والصناعات العسكرية الأكثر تطورا”، محذرا “ما ينتظر المحتل إزاء أي حماقة هو أكبر مما يقدر”، مشددا على أن الزمن الذي تكون فيه اليد العليا للاحتلال قد ولى، وأضاف “ولى الزمن الذي يُعتدى فيه على شعبنا ومقدساتنا ونصمت”.

وقال “نتائج معركة العصف المأكول قادت المقاومة إلى الأداء الأسطوري خلال معركة سيف القدس، والتي شكلت منعطفاً مهماً في الصراع مع المحتل، وفرضت واقعاً مختلفا على الأرض، وقواعد اشتباكٍ جديدة، ورسخت مبدأ الترابط بين الجبهات والساحات”.

يشار إلى أن تلك الحرب التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة دامت لـ 51 يوما، وكانت الأعنف في تاريخ الصراع، وخلالها قامت قوات الاحتلال باستخدام أعتى الأسلحة، وقصفت قطاع غزة بالطائرات الحربية، ومن البر عبر المدفعية، كما قصفت القطاع من خلال الزوارق الحربية.

وأسفرت الهجمات عن إبادة عوائل بأكملها، عند استهدافها مناطق وأحياء بشكل كامل، وكذلك منازل مدنية، بدون إنذار ساكنيها.

وسقط خلال تلك الحرب آلاف الشهداء والجرحى، كما تسببت الغارات في تدمير عشرات آلاف المنازل بشكل كامل وبشكل جزئي، فضلا عن تدمير كبير لشبكات البنى التحتية.

في المقابل استبسلت المقاومة المسلحة في الدفاع عن قطاع غزة، وأطلقت آلاف الصواريخ والقذائف على مدن إسرائيل والمستوطنات القريبة من الحدود، كما خاضت اشتباكات عسكرية مع القوات الإسرائيلية التي توغلت على حدود القطاع.

صفقة التبادل

والخميس الموافق 29 تموز/يوليو، أعلنت كتائب القسام، أن هذا اليوم شهد تمكن مقاتليها من أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول أرون، في معركة برية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقد عرض الجناح العسكري لحماس شريطا مصورا بعنوان “شاؤول أرون” في قبضة القسام، وقالت إنه في ذلك اليوم تمكنت “نخبة” من القسام من أسر ذلك الجندي، في معركة أسفرت عن مقتل 14 جنديا إسرائيليا.

وتضمن الشريط المصور، إعادة لجزء من كلمة الناطق باسم القسام أبو عبيدة، الذي أعلن فيه خلال تلك الحرب تمكن القسام من أسر الجندي أرون، الذي يحمل الرقم العسكري “6092065”.

ولاحقا وفي تلك الحرب، تمكن نشطاء القسام من أسر ضابط آخر يدعى هدار جولدن، من منطقة حدودية تقع إلى الشرق من مدينة رفح جنوب القطاع، وعقب الحرب أعلنت عن أسر اثنين يحملان الجنسية الإسرائيلية دخلا غزة بطريقة غير رسمية.

وقد عرضت في وقت سابق لقطات مصورة قصيرة لغير الجنديين، وهما بدوي وآخر من أصل إثيوبي، وقالت إن الأول يعاني من المرض، وقدمت عرضا لإبرام صفقة تبادل إنسانية، تشمل الأسرى المرضى، غير أن حكومة الاحتلال رفضت التعاطي مع مطالب حماس.

ولا تزال حركة حماس ترفض الكشف عن مصير الجنود الأسرى، رغم أن الاحتلال يرجح نظرية مقتلهم قبل وقوعهم في الأسر، وفشلت في جولات تفاوض غير مباشرة خلال السنوات الماضية، كل الوساطات الرامية إلى إبرام صفقة التبادل، لعدم قبول إسرائيل بشروط حماس، التي تريد إطلاق سراح الأسرى من ذوي المحكوميات العالية.

وقد دفع ذلك بمسؤولين إسرائيليين عن إدارة ملف الجنود المفقودين، للاستقالة من مناصبهم، وحملوا حكومة بلادهم المسؤولية عن عدم إبرام الصفقة.

وفي بيانها الجديد في ذكرى أسر الجندي أرون، أكدت كتائب القسام أنه مع مرور أعوام على أسر هذا الجندي “يتجدد الأمل للأسرى بالحرية القريبة، بينما يبقى العدو في حيرة من أمره، وسيبقى عاجزاً رغم استخدامه كل ما يملك من وسائل استخباراتية، من الوصول إلى أي معلومة عن شاؤول أو جنوده الآخرين الذين مضوا إلى غياهب المجهول”.

وقال أيضا “إنه في هذه الذكرى يتجدد أمل الأسرى بكتائب القسام، بما تخبئه وحدة الظل في صندوقها الأسود من معلومات حول جنودٍ يجهل العدو مصيرهم، في وقت تعالت فيه أصوات عائلات الجنود الأسرى أمام حكومتهم الكاذبة، في محاولة لمعرفة معلومة صغيرة عن أبنائهم، ولكن أنّى لهم ذلك، إلا بدفع الثمن.”