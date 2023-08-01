كتائب القسام تكشف عن معلومات جديدة حول عملية أسر ضابط إسرائيلي على حدود غزة قبل 9 سنوات

غزة – “القدس العربي”:

ضمن معلومات تقدم لأول مرة، كشف الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام، عن معلوماتٍ جديدة، لعملية أسر الضابط الإسرائيلي هدار غولدن، خلال اشتباك عسكري وقع على حدود قطاع غزة الجنوبية، قبل تسع سنوات.

وبعد أن أفضى الجناح العسكري خلال الأشهر الماضية عن معلومات عن أسيرين إسرائيليين، كانا قد دخلا قطاع غزة بطريقة غير رسمية، الأول بدوي والآخر من أصل أثيوبي، وهم ضمن أربعة إسرائيليين أسرى لديها، كشف لأول مرة عن معلومات تخص الجنود الذين وقعوا في قبضتها قبل تسع سنوات، وتحديدا خلال الحرب التي شنتها إسرائيل ضد القطاع صيف العام 2014.

وبمناسبة مرور تسع سنوات بالتمام على أسر الضابط غولدن، خلال العملية التي وقعت في يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس عام 2014، إبان تلك الحرب التي دامت 51 يوما، نشرت وكالة “فلسطين الآن” المحلية المقربة من حماس إفادات للمشاركين والمشرفين على عملية الأسر، اشتملت على خبايا العملية والخطّة العسكرية ومجرياتها.

وتضمن كشف المعلومات، صورة لقلادة الضابط جولدن، وهو أحد أفراد وحدة “جفعاتي” العسكرية، وجرى أسره خلال اشتباك عسكري وقع على حدود مدينة رفح الشرقية.

وقال أحد منفذي عملية الأسر من نشطاء القسام في رسالة موجهة إلى دولة الاحتلال بأنها تعرف جيدا إلى من تعود هذه القلادة وكيف ومتى انتزعت من أحد جنوده.

وأشار إلى أن وحدة القسام كانت قد أعدت كمينا محكما للقوة الإسرائيلية، وكان يشير بيده إلى مكان التنفيذ، حيث أجريت المقابلة معه مكان وقوع عملية الأسر، لافتا إلى أنه جرى إبلاغ قيادة القسام بالقدرة على الانقضاض على تلك القوة، ومن ثم استقبلوا اتصالا مع مسؤول القسام في رفح، ودعاهم للتريث قليلا، لأن الهدف من وراء العملية أسر جنود.

ووفق ما كشف الجناح العسكري لحركة حماس، فإن أحد أفراده وهو الشهيد وليد مسعود، انقض على ضابط الاتصال في القوة المتقدمة على حدود رفح، وقام بالإجهاز عليه، ما أدى إلى انقطاع الاتصال بين القوة وقيادتها الأمر الذي ساهم في إنجاز المهمة وإنجاحها، كما جرى الإجهاز على جنود آخرين تقدموا على أقدامهم قبل وقوع عملية الأسر بدقائق.

والجدير ذكره أن كتائب القسام كانت قد كشفت في مهرجان انطلاقة حماس منتصف ديسمبر الماضي، عن بندقية الضابط غولدين، التي تحمل رقم (42852351).

وكانت جيش الاحتلال ارتكب بعد عملية الأسر مجزرة خطيرة في مدينة رفح، أدت لاستشهاد المئات، بينهم أطفال ونساء ورجال كبار في السن، على غرار المجزرة التي اقترفتها في حي الشجاعية، بعد أسر الجندي أرون.