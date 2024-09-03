كتائب القسام تنشر تسجيلا للأسير الإسرائيلي أوري دانينو قبل مقتله- (فيديو)

“القدس العربي”: بثت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، صورا للأسير الإسرائيلي أوري دانينو، أحد الأسرى الستة الذين عثر الجيش الإسرائيلي على جثثهم برفح.

وفي مقطع فيديو سُجل قبل مقتله، قال دانينو إن “حكومة إسرائيل والمجلس الأمني فشلوا في حمايتنا واليوم يحاولون قتلنا الواحد تلو الآخر”.

وأضاف “أين كانت حكومة نتنياهو عندما كنا وحدنا ولم نعرف أين نهرب؟”.

مقطع فيديو بثته كتائب القسام وقالت إنه رسالة للأسير الإسرائيلي أوري دانينو أحد الأسرى الستة الذين عثر الجيش الإسرائيلي على جثثهم في #رفح#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/K3Z9pKJFAA — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 3, 2024

وفي وقت سابق، أعلنت “كتائب القسام” عزمها نشر فيديوهات تتضمن رسائل المحتجزين الستة الأخيرة قبل مقتلهم في أحد أنفاق غزة.

وكانت كتائب القسام قالت في مقطع مصور قصير، إن نتنياهو هو مَن قتل الأسرى، لأنه اختار البقاء في “محور فيلادلفيا” على إنجاز صفقة تبادل الأسرى.

وحمل المقطع رسالة موجهة لعائلات الأسرى الستة الذين عُثر على جثثهم، وأكد الجناح العسكري لحماس، أن هؤلاء الأسرى كانوا أحياء، وكان مفترضا أن يخرجوا ضمن المرحلة الأولى من الصفقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت، العثور على جثث مجهولة الهوية في غزة، مشيرا إلى أنه تم انتشالها ونقلها إلى إسرائيل لتحديد هوياتهم. ولاحقا قال إنها لـ6 أسرى كانوا لدى “حماس” بينهم روسي وأمريكي والبقية إسرائيليون.