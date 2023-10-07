كتائب القسام تنشر فيديو لاستهداف جنود إسرائيليين عبر طائرة مسيّرة- (شاهد)

“القدس العربي”: نشرت كتائب القسام مقطع فيديو يظهر استهداف جنود إسرائيليين بإسقاط قذيفة من طائرة مسيرة.
وقالت القسام إن الفيديو يوثق لحظة إصابة جنود إسرائيليين ضمن عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها صباح السبت.
استهداف تجمع للجنود الصهاينة بغلاف غزة بطائرة مسيرة تتبع لكتائب القسام #غزة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/uGTc8yKviW
— محمد حسن (@iMOHJOU) October 7, 2023
على الإرهابيين أن يفهموا أنه قدانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسبة
تحياتي لهؤلاء الأبطال رجال المقاومة على رأسهم المجاهد المشير محمد الضيف قائد هيئة الأركان القسام
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بها سينتصر أحرار فلسطين الميامين المباركين الشهداء على المحتل اللعين الجاثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم سارق لأرض فلسطين وما أدراك ما فلسطين قرة العين ومسرى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يارب العالمين 🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️
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