سياسة | عربي | فلسطين

كتائب القسام تنشر فيديو لاستهداف جنود إسرائيليين عبر طائرة مسيّرة- (شاهد)

منذ 53 دقيقة

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“القدس العربي”: نشرت كتائب القسام مقطع فيديو يظهر استهداف جنود إسرائيليين بإسقاط قذيفة من طائرة مسيرة.

وقالت القسام إن الفيديو يوثق لحظة إصابة جنود إسرائيليين ضمن عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها صباح السبت.

 

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  1. يقول إبسا الشيخ:
    أكتوبر 7, 2023 الساعة 12:36 م

    على الإرهابيين أن يفهموا أنه قدانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسبة
    تحياتي لهؤلاء الأبطال رجال المقاومة على رأسهم المجاهد المشير محمد الضيف قائد هيئة الأركان القسام

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 7, 2023 الساعة 12:40 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بها سينتصر أحرار فلسطين الميامين المباركين الشهداء على المحتل اللعين الجاثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم سارق لأرض فلسطين وما أدراك ما فلسطين قرة العين ومسرى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يارب العالمين 🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️

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  3. يقول إبسا الشيخ:
    أكتوبر 7, 2023 الساعة 12:58 م

    🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸

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