“كتائب القسام” تنشر فيديو لاستهداف منزل تحصن به جنود إسرائيليون شمالي غزة- (شاهد)

غزة: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، أنها استهدفت منزلا كان “جنود إسرائيليون يتحصنون فيه” شمال بيت حانون، شمال شرقي قطاع غزة.

وأوضحت “القسام”، في تدوينة عبر منصة تلغرام أنها “تستهدف منزلا تحصن فيه جنود الاحتلال شمال بيت حانون”، مرفقة مقطعا مصورا يظهر لحظة استهدافها المنزل حيث تواجد جنود إسرائيليون.

وفي تدوينة أخرى، أفادت “كتائب القسام” باستهدافها “3 آليات عسكرية بقذائف (الياسين 105) في محور جنوب غرب مدينة غزة”.

(الأناضول)