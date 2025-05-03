كتائب القسام تبث رسالة مصوّرة لأسير إسرائيلي نجا من قصف داخل أحد الأنفاق- (شاهد)

“القدس العربي”: بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت، رسالة مصوّرة لأسير إسرائيلي تحتجزه في قطاع غزة، قالت إنها أنقذته بعد إصابته جراء قصف نفق كان بداخله.

وفي التسجيل، ظهر الأسير – الذي كشف الإعلام العبري أنه يدعى ماكسيم هركين – مصابا بجروح خطيرة في الرأس واليد، منتقدا حكومته التي اتهمها بتجاهل مصير الأسرى في غزة، وقال إن الحرب الإسرائيلية على القطاع كانت ستتوقف منذ زمن “لو كان نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محتجزا هنا”.

وأوضح هركين أنه نجا من الموت مرتين منذ استئناف الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع يوم 18 مارس/آذار الماضي، قائلاً بسخرية: “هذه نتائج الضغط العسكري، والحرب من أجل استعادة الأسرى التي يتحدث عنها نتنياهو وائتلافه الحاكم”.

وأضاف أن وضعه الصحي “صعب جدا”، وأنه لا يتلقى أي أدوية، مؤكّدا أن نقله إلى المستشفى غير ممكن.

ورغم أن تاريخ القصف الذي أدى إلى إصابته لم يُحدَّد، فإن كتائب القسام كانت قد نشرت مقطعا مصوّرا لعملية إنقاذه بتاريخ 26 أبريل/نيسان، ما يشير إلى أن القصف وقع قبل ذلك التاريخ.

وتحدث هركين عن تعرضه لقصف أول فوق الأرض، ليُنقل بعد ذلك إلى أحد الأنفاق مع زميل له، قبل أن يتعرضا مجددا لقصف تحت الأرض. وقال: “مرة أخرى، بفضل الله، نجوت من الموت”.

وخلال مشاهد عملية الإنقاذ، ظهر وهو يطلب من المسعفين إخراج أسير آخر قائلاً: “بار في الداخل، أخرجوا بار”، مشيرًا إلى أنه لا يعلم إن كان زميله ما زال على قيد الحياة.

وانتقد هركين بشدة تجاهل الحكومة الإسرائيلية لأسرى غزة، متسائلًا: “لو كان ابن نتنياهو أو أحد أبناء وزراء الائتلاف معنا، هل كانت الحرب ستستمر؟ أعتقد أنها كانت ستتوقف، وكان الجميع سيعود إلى بيته”.

ودعا الإسرائيليين إلى النزول للشارع والضغط على حكومة نتنياهو من أجل التوصل إلى صفقة تبادل تؤدي إلى إطلاق سراحه وبقية الأسرى في القطاع.

واختتم رسالته قائلا: “ستحتفلون قريبا بعيد الاستقلال، فكيف تحتفلون وهناك 59 مواطنا منكم في غزة؟ كيف ترفعون العلم وتقيمون حفلات الشواء؟ الجميع ضدنا، لا أحد يهتم، لا الحكومة ولا رئيسها. أنتم تشاهدون ذلك بأنفسكم”.

وأضاف متوسلا: “ساعدونا، أرجوكم، لا تبقوا في منازلكم. لا تتركوا الحكومة تطبعكم على هذا الواقع. أنقذونا، فبدونكم لا أمل”.

وقال في ختام التسجيل: “سيقول نتنياهو إن هذا المقطع جزء من الحرب النفسية التي تمارسها حماس، لكن الحقيقة أن الحرب النفسية الحقيقية هي ما أعيشه الآن. وقد يكون هذا الفيديو آخر ما تبقى مني لعائلتي”.

تغطية صفحية | كتائب القســـام تنشر رسالة أسير إسرائيلي بعد نجاته من قصف الاحتلال. pic.twitter.com/AWj6f8T0jR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 3, 2025

وتُقدّر إسرائيل وجود 59 أسيرا في قطاع غزة، تقول إن 24 منهم على قيد الحياة. في المقابل، تشير تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية إلى أن أكثر من 9500 فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، وسط اتهامات بتعرضهم للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما تسبب في استشهاد عدد منهم خلال السنوات الأخيرة.