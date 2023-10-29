“كتائب القسام” تنفذ عملية إنزال خلف خطوط جيش الاحتلال في إيرز وتجهز على عدد من الجنود- (تغريدات)

غزة: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، تنفيذ عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية غرب معبر “إيرز” والإجهاز على عدد من الجنود الإسرائيليين.

وقالت كتائب القسام، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة “شهاب” للأنباء: “بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب “إيرز” نفذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية”.

وأضافت أن “مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة”، مشيرة إلى أنه “بعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من جيش الاحتلال قرب “إيرز”، وقع اشتباك مسلح عنيف مجدداً قرب السياج الفاصل”.

وأعلنت عن “دك موقع إيرز الصهيوني بقذائف الهاون والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع”.

من ناحيتها، قالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي اشتبك، الأحد، مع مسلحين فلسطينيين في منطقة معبر بيت حانون “إيريز” شمالي قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مسلحين “خرجوا من فتحة نفق تحت الأرض، على بعد بضع مئات من الأمتار من معبر إيريز”.

وأضافت: “رصدتهم القوات وتبادلت إطلاق النار معهم”.

وتابعت: “كانوا على ما يبدو يحاولون التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة معبر إيريز”.

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم قتل المسلحين الفلسطينيين وهو ما لم تؤكده الفصائل الفلسطينية.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان: “استهدفت طائرات تابعة لسلاح الجو والتي يتم توجيهها من قبل قوات الجيش مباني عسكرية تابعة لمنظمة حماس، تواجد في بعضها مسلحون تابعون للمنظمة. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف منصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع، ومواقع استطلاع وبنى تحتية عسكرية”.

الاحتلال الإسرائيلي يعترف باصابات قرب ايرز بعد استهدافهم بوابل من قذائف الهاون.. المقاومة بشت عليهم في إيرز 🪂 pic.twitter.com/sXASeCEfTp — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة || 🇵🇸 𓂆 palestine (@jafra_ps) October 29, 2023

#عاجل| ملخص المعركة قبل قليل في "إيرز".. – بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب "إيرز" نفذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية. – كتائب القسام قالت إن مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة، بعد… — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 29, 2023

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" اليوم عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز الجيش الإسرائيلي قرب معبر إيرز"

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إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول أن اشتباكات عنيفه مسلحه تدور في منطقة إيرز بنفس الوقت القسام تقوم بإطلاق كثيف لقذائف الهاون نحو منطقة إيرز من غزه" pic.twitter.com/9jIoVauq0Z — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) October 29, 2023

(وكالات)