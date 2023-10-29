سياسة | عربي | فلسطين

“كتائب القسام” تنفذ عملية إنزال خلف خطوط جيش الاحتلال في إيرز وتجهز على عدد من الجنود- (تغريدات)

29 - أكتوبر - 2023

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غزة: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، تنفيذ عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية غرب معبر “إيرز” والإجهاز على عدد من الجنود الإسرائيليين.

وقالت كتائب القسام، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة “شهاب” للأنباء: “بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب “إيرز” نفذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية”.

وأضافت أن “مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة”، مشيرة إلى أنه “بعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من جيش الاحتلال قرب “إيرز”، وقع اشتباك مسلح عنيف مجدداً قرب السياج الفاصل”.

وأعلنت عن “دك موقع إيرز الصهيوني بقذائف الهاون والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع”.

من ناحيتها، قالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي اشتبك، الأحد، مع مسلحين فلسطينيين في منطقة معبر بيت حانون “إيريز” شمالي قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مسلحين “خرجوا من فتحة نفق تحت الأرض، على بعد بضع مئات من الأمتار من معبر إيريز”.

وأضافت: “رصدتهم القوات وتبادلت إطلاق النار معهم”.

وتابعت: “كانوا على ما يبدو يحاولون التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة معبر إيريز”.

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم قتل المسلحين الفلسطينيين وهو ما لم تؤكده الفصائل الفلسطينية.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان: “استهدفت طائرات تابعة لسلاح الجو والتي يتم توجيهها من قبل قوات الجيش مباني عسكرية تابعة لمنظمة حماس، تواجد في بعضها مسلحون تابعون للمنظمة. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف منصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع، ومواقع استطلاع وبنى تحتية عسكرية”.

(وكالات)

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  1. يقول حكيم ألزمان:
    أكتوبر 29, 2023 الساعة 2:14 م

    الله اكبر والنصرللمسلمين باذن الله. والخزي والعار للمطبعين والمتخاذلين.

    رد
  2. يقول خالد:
    أكتوبر 29, 2023 الساعة 2:19 م

    اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين على الصهاينة الغاصبين

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  3. يقول سيد:
    أكتوبر 29, 2023 الساعة 2:28 م

    يجب التركيز في كل فرصة، في كل مقال، في كل تحليل، في كل عملية، على ان ما يجري هو في سياق تحرير فلسطين من الاحتلال،، ويجب ان يتم ايضاح هدف المقاومة وتضحايات اهل غزة والضفة اليوم في سياقها،، ليس فقط دفاع عن النفس ، بل نضال وكفاح من اجل التحرر ومن اجل العودة,,,

    رد
  4. يقول الكروي داود النرويج:
    أكتوبر 29, 2023 الساعة 3:07 م

    الصهاينة الجبناء يقصفون الأطفال , ويفرون من أسود المقاومة كالجرذان !
    هذه فرصة تأريخية لإستعادة فلسطين من هؤلاء الغزاة !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  5. يقول الكروي داود النرويج:
    أكتوبر 29, 2023 الساعة 3:11 م

    اللهم امدد المقاومة بفلسطين بملائكتك , كما أمددت الصحابة الكرام !
    اللهم نشكو عجزنا وجبننا وبعدنا عن ديننا , اللهم عليك بطغاة العرب الجبناء !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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    1. يقول ام الحسن:
      أكتوبر 29, 2023 الساعة 6:58 م

      اللهم آمين يارب العالمين. اللهم عليك بالنهاية الغاصبين اللهم انهم لا يعجزونك

  6. يقول زياد:
    أكتوبر 29, 2023 الساعة 4:05 م

    (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) صدق الرحمن الرحيم
    وكفى بالله نصيرا

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  7. يقول ساري الفجر:
    أكتوبر 29, 2023 الساعة 4:12 م

    الجندي الصهيوني جبان بطبعه لانه. مرتزقة و ليس له قضية و من السهل جدا التغلب عليه

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  8. يقول مليك الجزائري:
    أكتوبر 29, 2023 الساعة 6:00 م

    اللهم انصر المقاومة نصرا يليق بصمودهم ..

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  9. يقول عاشق الأقصى:
    أكتوبر 29, 2023 الساعة 9:22 م

    بسم الله الرحمن الرحيم. ألف نمر من غزة لو جلسوا مع خالد ابن الوليد لما عرفت أيهم خالدا.

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  10. يقول الغريب:
    أكتوبر 30, 2023 الساعة 7:43 ص

    وما النصر الا من عند الله وليس لكثرت العدد او قوة السلاح

    رد

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