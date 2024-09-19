كتائب القسام: فجرنا ناقلة جند إسرائيلية في “كمين مركب” برفح

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة حماس، الخميس، أنها فجرت ناقلة جند إسرائيلية عبر إيقاع رتل آليات عسكرية في “كمين مركب” غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت “القسام” في بيان على منصة تلغرام، إن مقاتليها تمكنوا من “إيقاع رتل من الآليات الصهيونية في كمين مركب في محيط شركة الاتصالات غرب المستشفى الكويتي في مدينة رفح”.

وأضافت أن عناصرها تمكنوا من تفجير ناقلة جند إسرائيلية باستخدام عبوتي “شواظ”، كما استهدفوا ناقلتي جند بقذيفتي “الياسين 105” و”التاندوم”، دون تفاصيل أكثر.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)