كتائب “القسام في لبنان” تعلن قصف “مستوطنتين” إسرائيليتين بـ20 صاروخا- (صور وفيديوهات)

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في لبنان، الأحد، إنها قصفت “مستوطنتين” شمالي إسرائيل بـ20 صاروخا.

وأفادت في بيان، عبر منصة “تلغرام” بأن “كتائب القسام- لبنان تقصف مستوطنتي شلومي ونهاريا ومحيطهما شمال فلسطين المحتلة بـ20 صاروخا” وذلك ردا على الحرب على غزة.

ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ ما أدى إلى استشهاد 2450 فلسطينيا، بينهم نحو 700 طفل، وإصابة 9042 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

إعلام الاحتلال يتحدث عن 8 إصابات نتيجة الرشقات الصاروخية القسامية الأخيرة التي أطلقت من جنوب لبنان وصلت المشفى، بينها 4 خطيرة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/WDunGqjW9x — الأمير ياسين (@M86950933) October 15, 2023

فيما أسفرت عملية حركة “حماس” عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 3715 وأسر ما يزيد عن مئة آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

كتائب القسام-لبنان تقصف مغتصبتي "شلومي" و "نهاريا" ومحيطهما شمال فلسطين ب20 صاروخاً pic.twitter.com/Ry4NNImezF — بنت القسام – #غزة (@mariagazali) October 15, 2023

لحظة هروب الجيش الإسرائيلي من الاشتباكات مع المقاومة جنوب لبنان pic.twitter.com/sTQ8G92kA5 — Zainabhelo (@Zainabheloz) October 15, 2023

(الأناضول)