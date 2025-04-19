كتائب القسام: مصير الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر غير معروف

غزة: قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت إن مصير الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر غير معروف.

وأضافت في بيان تلاه أبو عبيدة متحدث القسام “تمكنا من انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير عيدان ألكسندر، ولا يزال مصير الأسير وبقية المجاهدين الآسرين مجهولا”.

ويوم الثلاثاء الماضي، قالت حماس إنها فقدت الاتصال بمجموعة من العناصر الذين يحتجزون ألكسندر.

وتابعت كتائب القسام: “الاحتلال يزعم معاملة أسرى إسرائيليين بطريقة غير إنسانية ويزور شهادات كاذبة للمفرج عنهم للتحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله لأعداد من أسراه”.

وأضافت: “نحاول حماية جميع الأسرى الإسرائيليين والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان لكن حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية لجيش العدو”.

وفي وقت سابق السبت، نشرت كتائب “عز الدين القسام” مقطع فيديو لأسير إسرائيلي محتجز لديها بعنوان “قريبا.. الوقت ينفد”.

الفيديو الذي بلغت مدته 21 ثانية، حمل رسالة صوتية من أسير إسرائيلي موجهة إلى والدته قال فيها “والدتي العزيزة، بالتأكيد أنتِ تحاربين من أجلي كما عهدتك”.

ولم تظهر “القسام” في الفيديو صورة هذا الأسير، كما لم تكشف عن اسمه أو أي تفاصيل متعلقة به.

وختمت الفيديو بصورة لساعة رملية، كتبت أسفلها باللغات العربية والإنكليزية والعبرية “الوقت ينفد”.

🔻 كتائب القسام تنشر رسالة لأحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي لديها:

قريباً … الوقت ينفد… pic.twitter.com/UJLrctO0T3 — أهل البلاد (@AhlAlblad) April 19, 2025

ولطالما حذرت كتائب “القسام” من المماطلة الإسرائيلية في استئناف اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وما تحمله من مخاطر على حياة الأسرى جراء تعمد إسرائيل قصف المواقع التي يتواجدون بها، وفق بيانات سابقة للكتائب.

(وكالات)