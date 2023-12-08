“كتائب القسام”: مقتل جندي أسير إثر محاولة إسرائيلية لتحريره- (فيديو)

صورة نشرت اليوم لجنود إسرائيليين في قطاع غزة- رويترز

غزة: أعلنت “كتائب القسام”، الجمعة، إفشال محاولة قوة إسرائيلية الوصول لجندي أسير، ما أدى لمقتله ومقتل وإصابة عدد من أفراد القوة في اشتباك بين الجانبين.

وقالت “القسام”، في بيان عبر منصة “تلغرام”: “فجر اليوم، أفشل مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة”.

وأضافت أنه “تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها، مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة”.

وبحسب البيان: “تدخل الطيران الحربي (الإسرائيلي) وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم”.

وتابعت: “أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ (25 عاماً)، ويحمل بطاقة رقم 207775032، والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة”.

وفي وقت لاحق، بثت كتائب القسام فيديو لإفشال محاولة تحرير باروخ، والتي أدت إلى مقتله.

#شاهد القس…ام ينشر فيديو إفشال محاولة صهيونية للوصول للجندي الأسير الصهيوني “ساعر باروخ” والتي أدت لمقتله وعدد من أفراد القوة المهاجمة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/5xmjLpzIG4 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 8, 2023

(الأناضول)