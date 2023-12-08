“كتائب القسام”: مقتل جندي أسير إثر محاولة إسرائيلية لتحريره- (فيديو)

غزة: أعلنت “كتائب القسام”، الجمعة، إفشال محاولة قوة إسرائيلية الوصول لجندي أسير، ما أدى لمقتله ومقتل وإصابة عدد من أفراد القوة في اشتباك بين الجانبين.
وقالت “القسام”، في بيان عبر منصة “تلغرام”: “فجر اليوم، أفشل مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة”.
وأضافت أنه “تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها، مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة”.
وبحسب البيان: “تدخل الطيران الحربي (الإسرائيلي) وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم”.
وتابعت: “أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ (25 عاماً)، ويحمل بطاقة رقم 207775032، والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة”.
وفي وقت لاحق، بثت كتائب القسام فيديو لإفشال محاولة تحرير باروخ، والتي أدت إلى مقتله.
#شاهد القس…ام ينشر فيديو إفشال محاولة صهيونية للوصول للجندي الأسير الصهيوني “ساعر باروخ” والتي أدت لمقتله وعدد من أفراد القوة المهاجمة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/5xmjLpzIG4
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 8, 2023
(الأناضول)
نتنياهو الاحمق و وزير دفاعه الأجرب يتحملان مسؤولية مقتل هذا الجندي .
القوة الخائبة التي غرر بها و حاولت عبثا استرجاع الاسير تكونت من جنود إسرائيليين و أمريكيين ،
الأمريكان متبنيين قضية أسرى العدو ومعتبرين مسالة تحريرهم اولوية أمريكية قصوى.
ز ج الأمريكان والإنجليز باحدث ما يملك حزب النيتو من طائرات تجسس واجهزة رصد ومسح واستطلاع للكشف عن أماكن الاسرى تحت الأرض.
اعتبر شخصيا هذا الكم الهائل من تكنولوجيا الكشف والتتبع والمحولة المستميتة للمعرفة تدخلا في شؤون الله.
يعتقد هؤولاء الموتورون أنهم يستطيعون تحرير أسراهم كما فعلوا سابقا في افغانستان او باكستان او سواها من بلاد، ولكن الوضع هنا مختلف في بلد الرباط والجهاد الاهي الحق.
هنا يوجد صناديد القسام الاشاوس فاخساوا بخيبتكم هذا درس لكم .
ليس أمامكم إلا تبييض السجون لتستعيدوا أسراكم.
المقاومة الفلسطينية علمت علي( قفا) النتن ياهو وحكومته الغبية .. ومازال في جيعة المقاومة الفلسطينية الباسلة الكثير من المفاجآت….
تحيا غزة
وتحيا فلسطين المحتلة من البحر للنهر
أصحاب الأرض ،أبناء البلد ضد المرتزقة و جنود الإحتلال الذين يتلقون مقابل لا تنفعهم تكنولجيتهم و لا كثرة عددهم. غزة هي ديان بيان فو II سوف يبلعون أسنانهم هناك. The game is not worth the candles
تذكرو كلام ابوعبيدة لقادة الكيان السرطاني ستجثون على الركب
هؤلاء المجرمين ظنوا أنفسهم يمثلون في هوليوود لتحرير الأسرى….مثلما ينفخون أنفسهم دائما في “الأفلام”
2000 رجل من قوة دلتا الأمريكية المتخصصون بتحرير رهائن جاؤوا إلى الأرض المحتلة منذ اليوم الأول لطوفان الأقصى يأكلون و يشربون و ينامون و لايستطيعون فعل شيء مع أبطال المقاومة .إذا كُتب التاريخ بنزاهة و تجرد فسوف يكتب أنه لم يمر طوال التاريخ من شعب جبار عنيد متمسك بحقوقه و يرفض الإذعان و الإستسلام مثل الشعب الفلسطيني أما أفراد حماس فهم الأشباح الذي لا حل معهم و نتذكر كيف مرغوا كرامة الجيش الصهيوني في التراب و اقتادوا ضباطه حفاة و عراة في مشهد غاية في الذل و المهانة. و مايفعله نتن ياهو اليوم هو فقط إنتقام ظاناً أنه سينفعه في كسب تعاطف الإسرائيليين و الحقيقة عكس ذلك.