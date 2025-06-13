سياسة | عربي | فلسطين

“كتائب القسام”: نتضامن مع إيران وإسرائيل تتوهم قمع المقاومة

منذ ساعة واحدة

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إسطنبول: أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، تضامنها الكامل مع إيران بوجه العدوان الذي شنته إسرائيل فجر الجمعة، معتبرا أن تل أبيب “واهمة إذا ظنت أن ضرباتها الغادرة يمكن أن تُقوّض جبهات المقاومة”.

وقال الناطق باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة، بمنشور على تلغرام: “نعلن تضامننا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وجه العدوان الصهيوني الغاشم والذي يأتي في المقام الأول بسبب وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها الكبير لمقاوميه الشرفاء”.

ونعى أبو عبيدة قادة إيران “الكبار وشهداءها الذين ارتقوا جراء هذا الاعتداء الجبان”، وشدد على أن “العدو الصهيوني واهم إن ظن أن الضربات الغادرة يمكن أن تقوض جبهات المقاومة”.

وأكد متحدث “كتائب القسام” أن “الاحتلال يرتكب أخطاء استراتيجية متتالية ستقربه من الزوال المحتوم بإذن الله”.

(الأناضول)

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