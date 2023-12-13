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كتائب القسام وسرايا القدس تعلنان قتل وجرح 15 جنديا إسرائيليا وسط غزة

منذ ساعتين

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غزة: أعلنت كتائب القسام وسـرايا القدس، اليوم الأربعاء، قتل وجرح 15 جنديا إسرائيليا بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط قطاع غزة.

وقالتا في بيان: “تمكن مجاهدو كتائب القسام وسـرايا القدس في وسط قطاع غزة، من إيقاع قوة صهيونية قوامها 15 جندياً في كمين محكم والاشتباك معهم من نقطة صفر، والتعامل معهم بالأسلحة المناسبة وإيقاعهم بين قتيل وجريح”.

وأشارت إلى أن “مدفعية القسام وسرايا القدس دكّتا بعدها المنطقة بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وكانت كتائب القسام أعلنت استهداف “سبع دبابات صهيونية وناقلتي جند بقذائف الياسين 105 وعبوات شواظ والعمل الفدائي في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس”.

بدورها، أعلنت سرايا القدس استهداف ست آليات إسرائيلية في شمال وشرق غزة، مشيرة إلى “استهداف ثلاث آليات عسكرية لجيش الاحتلال وناقلة جند بقذائف تاندوم وعبوات العمل الفدائي في مخيم جباليا ومنطقة التوام بمحاور التقدم شمالي غزة”.

وأضافت أن “مجاهـديها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في حي الزيتون شرقي غزة واستهدفوا آليتين بقذائف تاندوم”.

(د ب أ)

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