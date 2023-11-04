“كتائب حزب الله” العراقية: سنقابل زيارة بلينكن إلى بغداد بتصعيد غير مسبوق

بغداد: هاجم المسؤول الأمني في كتائب “حزب الله” العراقي، أبو علي العسكري، مساء السبت، الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى بغداد، معتبراً إياها زيارة “غير مرحب بها”.

وقال “العسكري”، في تغريدة على منصة “إكس”: إن “زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العراق غير مرحب بها، وإذا ما جاء سنقابله بتصعيد غير مسبوق”.

وأضاف: “بعد التصعيد العسكري للمقاومة الإسلامية في العراق، هذا الأسبوع، فإنها ستعمل على غلق المصالح الأمريكية في العراق، وتعطيلها في المنطقة، وهذا ما ستصل إليه في الأسابيع المقبلة، إذا ما استمر العدوان “.

وأوضح أن “غلق السفارة الأمريكية في العراق، ومنع حاملي الجنسية الأمريكية من دخول العراق سنصل إليه بطريقتنا الخاصة غير السلمية، لأن التعامل السلمي مع القتلة، جبن وتخاذل، وإن إخراج القوات الأجنبية من العراق أمر حاصل لا محال”.

وكانت “المقاومة الإسلامية في العراق” قد شرعت بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في استهداف قواعد أمريكية في العراق وسوريا، فضلاً عن قصف مواقع في إيلات بالصواريخ والطائرات المسيرة، في تطور غير مسبوق لها.

وأعلنت فصائل ومنضوية في” المقاومة الإسلامية في العراق” أنها لا تخشى التهديدات الأمريكية، وأنها ماضية في استهداف القواعد والأهداف والمصالح الأمريكية، خاصة أن المقاومة الإسلامية أصبحت لديها أسلحة متطورة ستفاجئ بها العدو.

( د ب أ)