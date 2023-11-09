كتابات مناهضة لإسرائيل على جدران منظمة غير حكومية في بلغراد

ظهرت كتابات مناهضة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين في بلغراد في 8 نوفمبر 2023- ا ف ب

بلغراد: أعلنت منظمة “هافر صربيا” غير الحكومية، التي تعنى بتعريف المجتمع الصربي بثقافة الشعب اليهودي، أنّ شعارات معادية لإسرائيل، وصوراً لأطفال ولاجئين فلسطينيين كتبت وألصقت على جدران مقرّها في بلغراد.

وقالت المنظمة إنّ البوابة الرئيسية لمركزها في العاصمة الصربية وجدرانه طليت باللونين الأحمر والأخضر وكتبت عليها بالطلاء الأخضر شعارات من بينها “هافر، اخرجي من صربيا”، و”إسرائيل تقتل الأطفال”، و”الحرية لفلسطين”، و”فلتسقط الصهيونية”.

وأبلغ أعضاء المنظمة الشرطة، التي فتحت تحقيقاً في الواقعة، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس ألكسندر ستويانوفيتش العضو في “هافر صربيا”.

وأضاف: “هذه ليست الواقعة المعادية للسامية الأولى في الأيام الأخيرة (…) على أية حال، منظمة هافر صربيا هي هدف خاطئ (…) لأنّنا (منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس) نتعاطف مع الشعب الفلسطيني كما مع الشعب الإسرائيلي”.

وبحسب مصوّر وكالة فرانس برس، فقد أزيلت هذه الكتابات من على الجدران خلال النهار.

وفي الأسابيع الأخيرة ظهرت كتابات معادية لإسرائيل في أماكن أخرى في العاصمة الصربية.

وندّدت السفارة الإسرائيلية في بلغراد “بشدّة” برسائل “الكراهية” هذه، مشدّدة في الوقت نفسه على أنّ هذه الأفعال لا تمثّل العلاقات التي تربط بين صربيا وإسرائيل.

ويعيش في صربيا نحو 700 يهودي، من أصل عدد سكان يبلغ 6.6 مليون نسمة، بحسب التعداد السكّاني لعام 2022.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش دان، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، “الهجمات المروّعة ضدّ إسرائيل”.

وقال يومها: “لقد عانى الشعب اليهودي من معاناة كبيرة عبر التاريخ، وإسرائيل تستحقّ أن تعيش في سلام وأمن”.

(أ ف ب)