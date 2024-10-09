كتاب قيد الصدور.. ترامب أرسل سرّاً اختبارات كوفيد لبوتين.. لكن الرئيس الروسي حذّره: لا أريدك أن تخبر أحداً

ترامب في ميامي بولاية فلوريدا في 7 أكتوبر 2024- ا ف ب

واشنطن: أرسل دونالد ترامب، أثناء تولّيه رئاسة الولايات المتحدة، اختبارات كوفيد-19 إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل سري، في العام 2020، بينما كانت روسيا تعاني نقصاً في هذا المجال، بحسب ما ورد في كتاب للصحافي الأمريكي المخضرم بوب وودوورد يصدر قريباً.

ويعد وودوورد من أبرز الصحافيين المطلعين على خبايا البيت الأبيض، وبرز اسمه بعدما كشف وزميله في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية كارل برنستين فضيحة “ووترغيت”، التي أدت لاستقالة الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1974.

حملة ترامب: إن أياً من هذه الروايات المختلقة من قبل بوب وودوورد ليست صحيحة، هي ابتكار من رجل مجنون وغير موزون

وفي كتاب بعنوان War (حرب) تداولت وسائل إعلام أمريكية مقتطفات مما ورد فيه، قبل صدوره المقرر في 15 تشرين الأول/أكتوبر، يتحدث وودوورد عن إبقاء ترامب على علاقة شخصية مع بوتين، رغم غزو الأخير لأوكرانيا، وفي وقت يحاول الرئيس الجمهوري السابق العودة إلى البيت الأبيض، عندما يخوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة الديمقراطية كامالا هاريس، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وبحسب المقتطفات، أرسل ترامب إلى بوتين حزمة من اختبارات كوفيد، في العام 2020، في ذروة الجائحة. وسعى الرئيس الروسي إلى إبقاء الأمر طيّ الكتمان لتجنّب أي تداعيات سياسية.

وبحسب وودوورد، قال بوتين لترامب: “لا أريدك أن تخبر أحداً لأن الناس سيغضبون منك، لا منّي”.

BREAKING: Donald Trump’s campaign panics over shocking new allegations leveled against him by Bob Woodward and lash out at the legendary Watergate reporter, calling him “truly demented and deranged man.” They’re terrified… According to Woodward’s new book War, Trump secretly… pic.twitter.com/MrYHOQHuWP — Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) October 8, 2024

ونقل وودوورد عن مساعد لترامب، لم يذكر اسمه، قوله إن الرئيس السابق تواصلَ مع بوتين سبع مرات، منذ نهاية ولايته الرئاسية مطلع العام 2021، على رغم أن الولايات المتحدة بإدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن، هي أبرز داعمي أوكرانيا سياسياً وعسكرياً في مواجهة الغزو الروسي.

وأوردت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقريرها عن الكتاب، بأن ترامب طلب من أحد مساعديه، في مطلع العام 2024، أن يغادر مكتبه في منتجع مالاراغو الذي يملكه في فلوريدا، لأنه أراد أن يجري محادثة خاصة مع الرئيس الروسي.

وسارعت حملةُ ترامب لنفي ما ورد في الكتاب. وقال متحدثٌ باسمها، ستيفن شونغ، لفرانس برس إن “أيّاً من هذه الروايات المختلقة من قبل بوب وودوورد ليست صحيحة، هي ابتكار من رجل مجنون وغير موزون”.

ورأى أن الكتاب “يصلح لاستخدامه كورق للمرحاض”.

ويتطرّق الكتاب بشكل وجيز إلى دور هاريس كنائبة لبايدن: “بالكاد تؤدي دوراً مؤثراً في تحديد السياسة الخارجية”، بحسب “واشنطن بوست”.

كامالا هاريس: ترامب خضع للتلاعب خلال كارثة صحية شهدت وفاة مئات الأمريكيين يومياً

ورداً على سؤال بشأن الكتاب، قالت هاريس للإعلامي الأمريكي هاورد ستيرن إن ترامب خضع للتلاعب خلال كارثة صحية شهدت “وفاة مئات الأمريكيين يومياً”.

وتابعت: “كان الجميع يسعى للحصول على عدة الاختبار، (وترامب) كان يقوم بإرسالها إلى روسيا، إلى ديكتاتور قاتل من أجل استخدامه الشخصي”.

وكتب وودوورد عن العديد من الرؤساء الأمريكيين على مدى الأعوام الخمسين الماضية. وكتابه الجديد هو الرابع، منذ فوز ترامب بالرئاسة في 2016.

Just Announced: Bob Woodward’s new book ‘WAR’ documents how Trump sent Putin COVID testing supplies while thousands of Americans were dying. The two have had at least 7 phone conversations since Trump left office and hid top secret documents at Mar-A-Lago. #LoganAct… pic.twitter.com/Oufk9fy0kw — Shayla Sweatt (@shay_sweatt) October 8, 2024

وخلص الصحافي، في كتابه الجديد، إلى أن تواصل ترامب مع بوتين، في وقت يخوض حرباً ضد دولة حليفة للولايات المتحدة، يجعله غير أهل للرئاسة بدرجة أكبر مما كان عليها نيكسون.

وكتب وودوورد: “كان ترامب أكثر الرؤساء تهوّراً واندفاعاً في التاريخ الأمريكي، وهو يُظهر الشخصية نفسها كمرشح رئاسي في العام 2024″.

(أ ف ب)