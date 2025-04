كتاب قيد الصدور.. ترامب أرسل سرّاً اختبارات كوفيد لبوتين.. لكن الرئيس الروسي حذّره: لا أريدك أن تخبر أحداً

واشنطن: أرسل دونالد ترامب، أثناء تولّيه رئاسة الولايات المتحدة، اختبارات كوفيد-19 إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل سري، في العام 2020، بينما كانت روسيا تعاني نقصاً في هذا المجال، بحسب ما ورد في كتاب للصحافي الأمريكي المخضرم بوب وودوورد يصدر قريباً.

ويعد وودوورد من أبرز الصحافيين المطلعين على خبايا البيت الأبيض، وبرز اسمه بعدما كشف وزميله في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية كارل برنستين فضيحة “ووترغيت”، التي أدت لاستقالة الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1974.

وفي كتاب بعنوان War (حرب) تداولت وسائل إعلام أمريكية مقتطفات مما ورد فيه، قبل صدوره المقرر في 15 تشرين الأول/أكتوبر، يتحدث وودوورد عن إبقاء ترامب على علاقة شخصية مع بوتين، رغم غزو الأخير لأوكرانيا، وفي وقت يحاول الرئيس الجمهوري السابق العودة إلى البيت الأبيض، عندما يخوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة الديمقراطية كامالا هاريس، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وبحسب المقتطفات، أرسل ترامب إلى بوتين حزمة من اختبارات كوفيد، في العام 2020، في ذروة الجائحة. وسعى الرئيس الروسي إلى إبقاء الأمر طيّ الكتمان لتجنّب أي تداعيات سياسية.

وبحسب وودوورد، قال بوتين لترامب: “لا أريدك أن تخبر أحداً لأن الناس سيغضبون منك، لا منّي”.

BREAKING: Donald Trump’s campaign panics over shocking new allegations leveled against him by Bob Woodward and lash out at the legendary Watergate reporter, calling him “truly demented and deranged man.”

They’re terrified…

According to Woodward’s new book War, Trump secretly… pic.twitter.com/MrYHOQHuWP

— Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) October 8, 2024