كتاب من أمريكا الشمالية يقاضون “أوبن أيه آي” بسبب انتهاك حقوق النشر

نيويورك: رفع العديد من الكتاب البارزين في أمريكا الشمالية، من بينهم جوناثان فرانزن، وجون جريشام، وجودي بيكو، وجورج آر آر مارتن، دعوى قضائية ضد شركة “أوبن أيه آي”بسبب انتهاك حقوق النشر.

وأظهرت وثائق المحكمة التي حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الشركة الناشئة، التي شاركت في تمويلها شركة مايكروسوفت، استخدمت أعمالهم دون الحصول على تصريح لتطوير الذكاء الاصطناعي.

ولم تعلق شركة “أوبن إي أي”، التي انبثق عنها برنامج الدردشة “تشات جي بي تي”، حتى الآن على الدعوى القضائية.

ويمثل الكتاب جميع أعضاء رابطة الكتاب البالغ عددهم حوالي 13 ألف عضو.

(د ب أ)