«كتيبة العياش» تطلق صاروخين من جنين نحو مستوطنة شاكيد… وجيش الاحتلال «يفحص الشظايا والمتفجرات»

غزة – رام الله – جنين – «القدس العربي» ووكالات: استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، أمس الإثنين، في بلدة دير نظام في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت كتيبة العياش التابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أطلقت صاروخين نحو مستوطنة شاكيد غربي مدينة جنين.

وقالت الكتيبة في بيان إنه “في إطار معركة الإعداد والتطوير المستمر وكسر المعادلات مع العدو الغاصب، ورداً على جرائمه بحق أهلنا في مخيم جنين تمكن مجاهدونا في كتيبة العياش من استهداف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخين من طراز قسام (1)”.

وأضافت أنه “رغم الظروف الأمنية المعقدة والحساسة والعمل المستحيل، ورغم قلة الإمكانيات والأدوات، نستمر في التطوير والإعداد، ونوصل الليل بالنهار لنذيق هذا العدو بأس صواريخ القسام”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي العثور على منصة إطلاق صواريخ بالقرب من مستوطنة شاكيد شمال جنين. وأضاف، في بيان، أنه عثر على منصتي إطلاق صواريخ ثلاثية القوائم، وبقايا صاروخين بدائيي الصنع، بالقرب من مستوطنة شاكيد في فرقة منشيه. وتابع أن “القذيفتين لم تشكلا أي تهديد للسكان”، مشيرا إلى أنه يفحص وجود متفجرات في الصاروخ.

وزعم جيش الاحتلال، في بيان آخر، أن جنوده استهدفوا شابا فلسطينيا بالرصاص قرب مستوطنة “حلميش” في محيط رام الله بعد وضعه عبوة ومحاولته تنفيذ عملية. وذكر أن الشاب الفلسطيني فارق الحياة متأثرا بإصابته، فيما ذكرت قناة “كان” العبرية أن “الشاب الفلسطيني تمكن من إلقاء عبوة وإطلاق عدة رصاصات نحو قوة من الكتيبة 94 من لواء كفير ثم تمت تصفيته”.

وقالت مصادر إسرائيلية إن “الشاب الفلسطيني وصل بمركبة قرب بلدة دير نظام وألقى عبوة يدوية ناسفة باتجاه قوة إسرائيلية قبل أن يتم إطلاق النار عليه وتحييده، فيما عثر على بندقية كانت بحوزته”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهيد هو الشاب بلال إبراهيم قدح (33 عاما) من قرية شقبا، وقضى برصاص جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجز المقام على المدخل الجنوبي قرب بلدة دير نظام في رام الله.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الاقتراب من محيط المكان، كما منعت الإسعاف وطواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى الشاب وإنقاذه، وتركته ملقى على الأرض حتى وفاته.

ونعت حركة حماس الشهيد قدح، وقالت في تصريح صحافي، “إننا إذ نعزي ذوي الشهيد البطل ومحبيه، لنشد على أيدي أبناء شعبنا لمواصلة استهداف قوات الاحتلال والمستوطنين في كل المناطق، واستخدام كل الأدوات الممكنة لصد اقتحامات العدو والرد على عدوانه، والثأر لدماء الشهداء، والانتصار للمسجد الأقصى في وجه مخططات المستوطنين الخبيثة”.

كما نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشهيد، مؤكدة أن دماءه “لن تذهب هدرا، وستبقى روحه قربانا على مذبح العودة والتحرير والحرية”. وأكدت أن العملية التي كان يتجهز لها الشهيد “رسالة تحد للعدو الصهيوني وأجهزته الأمنية، التي راهنت من خلال جرائمها وعدوانها وإجراءاتها المتلاحقة والمتسارعة ضد شعبنا الفلسطيني، على بث روح الإحباط واليأس والاستسلام”.

وقالت “إن استشهاد الفدائي بلال قدح سيزيدنا إصرارا على التمسك بثوابتنا الوطنية والتاريخية وبخيار المواجهة والاشتباك الشعبي”.

إلى ذلك رفضت السلطة الفلسطينية ما تسميها إسرائيل “تسهيلات” بوصفها التزامات مترتبة عليها، معلنة أنها لن تقبل أي شروط إسرائيلية مقابل تنفيذها.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن ما تدعيه حكومة إسرائيل بشأن “التسهيلات” هي “التزامات واجبة التنفيذ على دولة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف”.