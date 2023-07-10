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“كتيبة العياش” تعلن إطلاق صاروخين من جنين باتجاه مستوطنة إسرائيلية في الضفة- (فيديو)

منذ ساعتين

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تل أبيب: أعلنت كتيبة العياش التابعة لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، عن إطلاق قذيفتين من مدينة جنين نحو مستوطنية شاكيد الإسرائيلية المحاذية للمدينة في شمال الضفة الغربية.

ونشرت العياش فيديو وثقت فيه إطلاق قذيفتين تجاه المستوطنة شاكيد، بحسب قناة “أي نيوز 24” الإخبارية الإسرائيلية.

وبحسب الفيديو، يدور الحديث عن قذيفة من طراز “قسام 1″، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يفحص الفيديو.

وفي 26 يونيو/حزيران، نشرت الكتيبة على قناتها بتطبيق “تليغرام” مقطع فيديو قالت إنه لعملية إطلاق صاروخين من محافظة جنين تجاه مستوطنة “رام أون” الإسرائيلية.

ويظهر الفيديو صاروخين معدين للانطلاق في منطقة زراعية، وبجوار أحدهما لافتة كُتب عليها: “كتيبة العياش- قصف مغتصبات غلاف جنين، في مرج بن عامر بصواريخ قسام 1، الاثنين 26 حزيران (يونيو) 2023، والقادم أعظم.. الضفة درع القدس”.

(د ب ا)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 10, 2023 الساعة 4:30 م

    تحية للعياش تحية للعرين تحية لجنين وتحية لبلاطة وتحية لأريحا وتحية لعقبة جبر وتحية لنابلس وتحية لحوارة و الله ناصر الفلسطينيين وهازم بني صهيون وعد رب العالمين 🇵🇸🦁✌️🔥🔥🔥🔥

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