“كتيبة العياش” تعلن إطلاق صاروخين من جنين باتجاه مستوطنة إسرائيلية في الضفة- (فيديو)

تل أبيب: أعلنت كتيبة العياش التابعة لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، عن إطلاق قذيفتين من مدينة جنين نحو مستوطنية شاكيد الإسرائيلية المحاذية للمدينة في شمال الضفة الغربية.

ونشرت العياش فيديو وثقت فيه إطلاق قذيفتين تجاه المستوطنة شاكيد، بحسب قناة “أي نيوز 24” الإخبارية الإسرائيلية.

وبحسب الفيديو، يدور الحديث عن قذيفة من طراز “قسام 1″، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يفحص الفيديو.

📷 #فيديو كتيبة العياش بجنين.. إستهداف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخين من طراز قسام (١) . pic.twitter.com/sHyaqv4k5f — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) July 10, 2023

وفي 26 يونيو/حزيران، نشرت الكتيبة على قناتها بتطبيق “تليغرام” مقطع فيديو قالت إنه لعملية إطلاق صاروخين من محافظة جنين تجاه مستوطنة “رام أون” الإسرائيلية.

ويظهر الفيديو صاروخين معدين للانطلاق في منطقة زراعية، وبجوار أحدهما لافتة كُتب عليها: “كتيبة العياش- قصف مغتصبات غلاف جنين، في مرج بن عامر بصواريخ قسام 1، الاثنين 26 حزيران (يونيو) 2023، والقادم أعظم.. الضفة درع القدس”.

(د ب ا)