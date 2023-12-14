“كتيبة جنين” تتعهد بمواصلة التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي

جنين: تعهدت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بمواصلة التصدي للجيش الإسرائيلي قائلة إن أيدي مقاتليها “لا تزال على الزناد”، وتبنت عملية إطلاق نار، مساء الخميس.

جاء ذلك في بيان تداوله إعلام فلسطيني بعد ساعات من انسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم جنين، مخلفا 12 شهيدا ودمارا كبيرا.

وأضافت كتيبة جنين “نعلن لأبناء شعبنا العظيم أن أيادينا ما زالت على الزناد رغم الادعاءات المغرضة التي يبثها المحتل عبر أبواقه والتي تهدف لضرب عزيمتكم وثقتكم بنا”.

وتابعت “إخوانكم المجاهدون ما زالوا يقدمون واجباتهم الجهادية وما زالت سيوفهم مشرعة، كما كل الساحات بحيث تمكن مجاهدونا وضمن معركة طوفان الأقصى من القيام بعدة عمليات وضربات نوعية على عدة محاور ومناطق تموضع جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة” دون أن تحدد وقت تنفيذها.

وأشادت الكتيبة بسكان مخيم جنين، مضيفة “صمودكم وثباتكم داخل المخيم رغم همجية المحتل وغطرسته كنتم كما عهدناكم دائماً، العمود الذي نتكئ عليه والخيمة التي نستظل بها”.

وتعهدت باستمرار مواجهة القوات الإسرائيلية، وقالت “إن رأيتم المحتل قد دخل أرض جنين دون أن تسمعوا صوت الاشتباكات والعبوات الناسفة، اعلموا أننا قد التحقنا بركب الشهداء مقبلين غير مدبرين لا نعرف في المعارك إلا الكرار لا الفرار”.

وفي بيان منفصل، تبنت الكتيبة عملية إطلاق نار استهدفت جنودا إسرائيليين شمال غرب جنين.

وقالت: “استهدفنا تمركز قوة مشاة إسرائيلية على محيط مستوطنة دوتان وأوقعناهم بين قتيل وجريح، وفجرنا عبوة شديدة الانفجار مضادة للأفراد في سيارة كانوا يستقلونها، ورصدنا سيارات الإسعاف الإسرائيلية بالمكان”.

وانسحب الجيش الإسرائيلي، الخميس، من مخيم جنين بعد أقل من ساعة من إعادة اقتحامه، إثر عملية عسكرية استمرت 3 أيام، قتل منذ بدايتها 12 فلسطينيا وفجّر 20 منزلا واعتقل 700 فلسطيني أفرج عن غالبيتهم بعد تحقيق استمر لساعات، وفق تصريحات كمال أبو الرب، القائم بأعمال محافظ جنين للأناضول.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 287، وفق معطيات لوزارة الصحة الفلسطينية.

يأتي ذلك بموازاة حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت حتى الخميس 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

(الأناضول)