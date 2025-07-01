 كحول “سامة” في الأردن.. حفلة عرس زادت المصابين ونيابة الجنايات بدأت التحقيق والأسئلة الأصعب قادمة

عمان- “القدس العربي”:

أعلن رئيس النيابات الأردنية الدكتور نايف سمارات عن تشكيل لجنة ادعاء تضم 3 محققين في نيابة محكمة الجنايات الكبرى ضمن أول خطوة لفتح تحقيق شامل وعميق في واقعة التسمم الكحولي بمادة الميثانول والتي أصبحت قضية رأي عام وتداخلت فيها الاعتبارات بعدما أدت إلى وفاة 9 مواطنين على الأقل وإصابة 50 آخرين بعضهم في حالة حرجة ومن مختلف الفئات العمرية.

وفي إطار إدراك السلطات الأمنية لاحتمالية وجود مصابين آخرين أعلنت مديرية الأمن العام أسماء 10 أصناف من الماركات التجارية المصنعة محليا والمشتبه بأنها تضمنت الخلطة السامة، حيث تمكن الرأي العام من الاطلاع على أسماء أصناف تجارية محددة، فيما قال الأمن العام إنه سحب من الأسواق والمحال التجارية كل الكميات المصنعة من هذه الماركات، علما بأن الإجراء قد لا يكفي في حال وجود كميات أخرى تسربت.

وتعتبر خطوة النيابات بتشكيل فريق قضاة تحقيق، مؤشرا إضافيا على حجم الفاجعة والواقعة التي أعادت إنتاج كل الأسئلة الخاصة بالرقابة على الغذاء في البلاد.

تولت جهات الاختصاص التفاعل مع القضية. ولم يصدر عن الحكومة أي بيان سياسي حتى ظهر الثلاثاء، في الوقت الذي أعلنت فيه المديرية الفنية في وزارة الصحة عن رصد 50 إصابة بالتسمم الكحولي بمادة الميثانول وبعيار زائد في إحدى الخلطات التابعة لأحد المصانع وفقا لمصادر رسمية.

بينت الإشارات الواردة من وزارة الصحة أن كمية من المشروبات المسمومة تسللت إلى أحد الأعراس في منطقة الأغوار، حيث كشف التحقيق الأولي عن إصابة نحو 27 شخصا خلال حفل ذلك العرس، الأمر الذي يوضح أحد أسباب وجود عشرات الإصابات علما بأن الأعراس الأردنية بالعادة لا تتضمن تقديم مشروبات كحولية.

السلطات عمليا كشفت عن استخدام مادة الميثانول بمعيار أكبر من المسموح به في إحدى الخلطات أثناء تصنيع كحول رخيصة محليا مما تسبب بعدد الوفيات الكبير ثم الإصابات.

وتمكنت وزارة الصحة وخلال ساعات قليلة من تقليل عدد الوفيات باستعمال بروتوكول علاجي سريع وفعال، فكرته إجراء غسيل للكلى والدم وبسرعة للمصابين.

الأمن أوقف عدة موظفين في المصنع المتورط والتحقيقات متواصلة وطاقم النيابة الجديد قد يمنع نشر المزيد من المعلومات ويبدأ الاستجوابات في الوقت الذي تثير فيه الواقعة نقاشات حادة بين الأردنيين طابع بعضها سياسي والبعض الآخر اجتماعي وديني.