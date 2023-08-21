كدمات على شكل “نجمة داود” بوجه فلسطيني معتقل بالقدس.. وطبيب شرعي إسرائيلي: صُنعت بأداة معدنية- (تغريدات)

القدس: ظهرت آثار تشبه نجمة داود السداسية على وجه فلسطيني اعتقلته الشرطة الإسرائيلية من منزله في مخيم شعفاط للاجئين، شمالي القدس الشرقية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، منتصف الأسبوع، عروة الشيخ علي (22 عاماً)، من منزله في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، شمالي القدس الشرقية، وأفرجت عنه محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس، الأحد، إلى سجن منزلي.

وقال موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي، إن الشيخ علي “ادعى أن رمز نجمة داود قد وُسِم على وجهه أثناء اعتقاله من قبل ضباط الشرطة بتهمة تهريب المخدرات”.

وأضاف الموقع: “أوضحت قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، أدي بار طال، أنه من خلال النظر إلى صور المشتبه به “اتضح أن الاعتقال كان مصحوبًا باستخدام عنف شديد”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية زعمت، في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لـ “الأناضول”: “أثناء قيام أفراد الشرطة بتفتيش منزل مشتبه في مخيم شعفاط، تم ضبط مواد يشتبه في كونها مخدرات خطرة بكميات كبيرة ليست للاستهلاك الذاتي”.

في جريمة لا انسانية ختــم جنود الاحتلال نجــمـة داود بأحذيتهم علـى وجه الشاب عروة الشيخ من مخيم شعفاط بالقدس، ويخضع الأن للاعتقال المنزلي والاقامة الجبرية بعد الافراج عنه من السجون بالامس، حيث تم اعتقاله الاربعاء الماضي . pic.twitter.com/ggMCWnAsOp — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) August 20, 2023

وأضافت إلى مزاعمها القول: “في مرحلة معينة، بدأ المشتبه بمهاجمة أفراد الشرطة بعنف، ومقاومة إلقاء القبض عليه، وبسبب مقاومته العنيفة أثناء إلقاء القبض عليه، اضطر أفراد الشرطة إلى استخدام القوة المعقولة لاستكمال إلقاء القبض عليه”.

واعترفت شرطة الاحتلال: “على وجه المشتبه كدمات تشبه المثلث، ويبدو أنها ناتجة عن قطعة من ملابس أحد أفراد الشرطة”، في إشارة إلى رباط حذائه.

ومع ذلك، قال الدكتور أفنير روزنغارتن، رئيس معهد علوم الطب الشرعي، وهي منظمة خاصة تقدم الخبرة القانونية، الأحد، إنه لا يوجد تطابق بين رباط الحذاء والعلامة على وجه المشتبه به.

وأضاف لموقع “واي نت” الإخباري: “إنه ليس هذا الحذاء، وليس هذا هو رباط الحذاء، يبدو أن العلامات صنعت بواسطة أداة معدنية”.

وأوضح روزنغارتن أنه لا يستطيع القول بشكل قاطع إن العلامة على وجه المشتبه به هي نجمة داود، على الرغم من التشابه.

وشارك في عملية الاعتقال 16 شرطياً، ولكن الشرطة قالت إن “الكاميرات التي بحوزة عناصرها لم تكن تعمل”، دون توضيح الأسباب.

ولفت الموقع الإسرائيلي، إلى أن الشيخ علي “زعم أنه أثناء اعتقاله، ضربه الضباط على جميع أنحاء جسده، وغطوا وجهه بقطعة قماش”.

وشهدت السنوات الأخيرة العديد من حوادث عنف الشرطة الإسرائيلية ضد فلسطينيين.

(الأناضول)