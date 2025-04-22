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كرادلة في روما يجتمعون لترتيب جنازة البابا فرنسيس

منذ ساعة واحدة

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روما: من المقرر أن يجتمع عدد من الكرادلة في روما اليوم الثلاثاء لمناقشة الترتيبات الخاصة بجنازة البابا فرنسيس، الذي توفي يوم الاثنين عن عمر يناهز 88 عاما.

وسيقرر الكرادلة الموعد الدقيق لدفن رأس الكنيسة الكاثوليكية الراحل، والذي يتم عادة بعد الوفاة بفترة تتراوح من أربعة إلى ستة أيام .

وعلى الرغم من أنه من المعتاد أن يدفن البابا المتوفى في كاتدرائية القديس بطرس، فمن المتوقع أن يوارى جثمان البابا فرنسيس الثرى خارج الفاتيكان، في كاتدرائية سانتا ماريا ماغوري، وهي واحدة من الأماكن المفضلة لديه.

ومن المنتظر أن يحضر رؤساء دول وحكومات من جميع أنحاء العالم مراسم الجنازة.

ولا يزال جثمان فرنسيس في كنيسة دار الضيافة سانتا مارتا، مقر إقامته في الفاتيكان.

ومن المتوقع أن ينقل الجثمان إلى كاتدرائية القديس بطرس يوم الأربعاء، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، وفقا لما أعلنه الفاتيكان.

وتوفي البابا فرنسيس، الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية لمدة 12 عاما، في يوم اثنين الفصح عند الساعة 07:35 صباحا (05:35 بتوقيت غرينتش) إثر إصابته بسكتة دماغية، بحسب الفاتيكان.

(د ب أ)

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