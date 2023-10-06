كرة سلة.. منتخب “النشامى” يكتفي بفضية “الآسياد” في الصين

هانغجو: حقق المنتخب الأردني لكرة السلة رجال الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية بمدينة هانغجو الصينية، بعد خسارته في النهائي أمام نظيره الفلبيني بنتيجة 60-70.

منتخب “النشامي” دخل الربع الأول من المباراة بعيدا تماما عن مستواه المعهود، ما أعطى الفرصة لمنتخب الفلبين في التفوق بفضل لاعبه جاستن براونلي الذي صنع الفارق لفريقه لينهي الفترة الأولى بفارق خمس نقاط 17-12.

مع بداية الربع الثاني من المباراة، وسع المنتخب الفلبيني الفارق الذي وصل إلى 13 نقطة 28 -15، قبل أن ينتفض المنتخب الأردني بقوة عبر الرميات الثلاثية من جيفرسون وفريدي ابراهيم لينهي الربع الثاني متفوقا 19-14، بالتعادل 31-31 للشوط الأول.

في الربع الثالث، تقدم منتخب “النشامى” للمرة الأولى 33-31، لكن المنتخب الفلبيني عاد وفرض إيقاعه من جديد بقوة متحكماً بمجريات اللعب، لينهي الربع الثالث من اللقاء متقدما بنتيجة 20-10.

ولم يختلف الربع الأخير كثيرا، حيث واصل المنتخب الفلبيني سيطرته على المباراة وسط حالة استسلام من لاعبي الأردن، لتنتهي المباراة بفارق 10 نقاط وبنتيجة 70-60.

وبهذا الفوز ثأر المنتخب الفلبيني من هزيمته أمام المنتخب الأردني خلال منافسات دور المجموعات بنتيجة 62-87 لحساب المجموعة الثالثة.

ونال المنتخب الصيني المستضيف، الميدالية البرونزية بعد تغلبه على تايون بنتيجة 101-73.

ورفع الأردن رصيده إلى 6 ميداليات ملونة منها 4 فضيات وبرونزيتان ليحتل المركز الثامن والعشرين في جدول ترتيب الميداليات بالدورة، والسادس على صعيد البلاد العربية.

وانطلقت النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الأولمبية “الآسياد” بمدينة هانغجو في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي وتستمر حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

(الأناضول)