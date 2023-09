إنقاذ لاعب فرنسي من الانتحار- (فيديو)

نيس- فرنسا: ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الجمعة، أن لاعب وسط نادي “نيس” أليكسيس بيكا بيكا، تم إنقاذه بواسطة رجال الإطفاء بعدما هدد بالانتحار بالقفز من جسر ماجنان الذي يرتفع 100 متر عن سطح الأرض.

وكان اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عاما وصل مكان الحادث وأمضى 3 ساعات ونصف الساعة وساقاه معلقتان في الهواء على ارتفاع 100 متر فوق واد شمال مدينة نيس.

وبعد مفاوضات طويلة مع طبيب نفسي من قوات الشرطة تم إثناء اللاعب عن الإقدام على فكرة الانتحار، والاعتناء به من قبل رجال الإطفاء، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

🚨🚨🚨 Alexis Beka Beka has been safely taken by emergency services and is now out of danger. Video was taken around 20 minutes ago.

Our thoughts are with him and his loved ones during this time. This underscores the urgent need for mental health awareness and resources in our… pic.twitter.com/xA1Bur7ws2

— Alaa Jaballi (@AlaaJaballi) September 29, 2023