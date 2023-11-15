كرة يد.. قرعة أمم إفريقيا 2024 تضع المغرب والجزائر وليبيا وجها لوجه

القاهرة: أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد (رجال)، التي أقيمت في القاهرة، الأربعاء، عن مواجهات قوية للمنتخبات العربية في البطولة التي تستضيفها مصر في يناير المقبل.

وأوقعت القرعة 3 منتخبات عربية هي المغرب والجزائر وليبيا بالإضافة إلى الغابون في صدام ناري بالمجموعة الثالثة، التي تعد الأقوى مقارنة بباقي المجموعات الأخرى.

في حين ضمت المجموعة الأولى، منتخبات الرأس الأخضر (وصيف النسخة الأخيرة) والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات مصر( حامل اللقب) وغينيا والكاميرون والكونغو، بينما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات تونس وأنغولا و نيجيريا و كينيا.

وتستضيف مصر منافسات البطولة في نسختها السادسة والعشرين خلال الفترة الممتدة من 19 وحتى 29 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويتأهل المنتخب المتوج بلقب البطولة القارية إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما سيخوض صاحب المركز الثاني تصفيات الملحق العالمي.

ويملك المنتخب المصري 8 ألقاب قارية، بفارق لقبين عن المنتخب التونسي صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، بينما يمتلك المنتخب الجزائري 7 ألقاب.

(الأناضول)