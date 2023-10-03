كرة يد.. منتخبا قطر والبحرين يتأهلان لنهائي “الآسياد” بالصين- (تغريدة)

هانغجو- الصين: ضرب المنتخب القطري موعدا مع نظيره البحريني في المباراة النهائية لمنافسات كرة اليد للرجال يوم الخميس المقبل، بدورة الألعاب الآسيوية “الآسياد” المقامة حاليا بمدينة هانغجو الصينية.

وتأهل المنتخب القطري للنهائي عقب تغلبه بصعوبة على المنتخب الكويتي بنتيجة 29-24، بعد مباراة متكافئة انتهى شوطها الأول بالتعادل 12-12 .

وظلت كفة الفريقين متكافئة حتى منتصف الشوط الثاني، قبل أن ينتفض الفريق القطري فارضا أفضليته وتفوقه، ليزيد فارق الأهداف حتى وصل إلى 6 أهداف قبل أن ينهى اللقاء بنتيجة 29-24.

منتخبنا الوطني #الأدعم لـــ #كرة_اليد يتأهل إلى نهائي الأسيــاد لملاقاة البحرين وذلك بعد بفوزه على المنتخب الكويتي بنتيجة 29 – 24

فى دورة الالعاب الآسيوية في "هانغتشو".. كفو يا أبطال اليد 🇶🇦💪

كلنــا الأدعــم من الدوحــة إلى أقصى القارة pic.twitter.com/MGRDsMLblK — الاتحاد القطري لكرة اليد (@Qatarhandball) October 3, 2023

بدوره، تأهل المنتخب البحريني للمباراة النهائية بفوزه على نظيره الياباني 30-28، في مباراة تفوق فيها على منافسه منذ البداية وحتى صافرة النهاية، وأنهى شوطها الأول لصالحه بنتيجة 17-13.

وتعد هذه المواجهة نسخة مكررة من نهائي دورة الألعاب الآسيوية بإندونيسيا 2018، والتي التقى خلالها المنتخبان وجها لوجه، وحسم المنتخب القطري وقتها الميدالية الذهبية بفوزه 32-27.

وضمن العرب ميداليتين ذهبية وفضية على الأقل في منافسات كرة اليد، قد تضاف إليهما ميدالية ثالثة في حال فوز الكويت على اليابان في لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، الخميس.

ويُعتبر المنتخب القطري حامل لقب منافسات كرة اليد للرجال في آخر نسختين من دورة الألعاب الآسيوية، بكوريا الجنوبية 2014، وأندونيسيا 2018.

وانطلقت النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الأولمبية “الآسياد” بمدينة هانغجو في 23 سبتمبر/ أيلول 2023، وتستمر حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

(الأناضول)