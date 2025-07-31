كردستان تسلّم النفط للحكومة الاتحادية وتنتظر رواتب شهرين لموظفيها

بغداد ـ «القدس العربي»: في خطوة جديدة نحو حل الخلافات بين بغداد وأربيل، وافقت حكومة كردستان العراق على تسليم الكميات النفطية التي تنتجها الشركات العاملة في الإقليم، والمعدّة حالياً للتصدير، إلى نظيرتها الاتحادية، الأمر الذي يُظهر تعاطياً كردياً إيجابياً في طريق تفكيك إحدى أبرز العقد في مشوار الخلافات العالقة بين الطرفين، والمتركّزة بالأساس على ملفي النفط والتمويل.

التفاهم المشترك

النائب عن كتلة «الاتحاد الوطني» الكردستاني، صباح حبيب، وصف لإعلام حزبه هذا القرار بأنه «جيد وايجابي ويصب في مصلحة التفاهم المشترك بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية»، كما أشار إلى إنه يسهم «في حل أغلب المشاكل العالقة، ويساهم أيضا في حل موضوع تأخير صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان».

وأوضح أن «وزارة المالية تستطيع إرسال رواتب الموظفين المتأخرة، ولا تعاني من أي نقص في السيولة، وقرار تسليم النفط إلى شركة (سومو) ينقذ الموظفين من أزمة تأخر صرف الرواتب».

وفي جلسة عُقدت مساء أول أمس، أصدر مجلس وزراء كردستان العراق، سلسلة قرارات تتعلق بملف تصدير النفط عبر الحكومة الاتحادية، فضلاً عن المطالبة بصرف مرتبات شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو المتأخرة.

وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة المُنعقدة برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، «لمناقشة آخر الخطوات المتعلقة بملف رواتب شهري حزيران وتموز 2025، وذلك في ضوء القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، كما جرت متابعة سير أعمال اللجان المشتركة بين وزارة المالية وديواني الرقابة الماليين في كل من الحكومة الاتحادية والإقليم، استناداً إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلسي وزراء الجانبين».

ترحيب نيابي بالقرار… وكتلة طالباني: يصبّ في مصلحة التفاهم المشترك

وقدّم وزير المالية والاقتصاد الكردستاني، آوات شيخ جناب، تقريراً مفصلاً عن «تصنيف الإيرادات العامة في إقليم كردستان»، موضحاً أنواعها ومصادرها وأسسها القانونية التي يتم بموجبها تحصيلها، مشيراً إلى أن «هذه البيانات تُقدَّم شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية بوضوح وشفافية، ضمن إطار ميزان المراجعة، وتخضع لتدقيق مستمر من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم».

ونوّه «بجهود ودور ممثلي إقليم كردستان في اللجنة المشتركة المعنية بتصنيف الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية منها، حيث أسهموا بفاعلية في إنجاح مهامها، إذ أعدوا مقترح الإقليم بالتفصيل، مستنداً إلى أحكام الدستور وقانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 – 2024 – 2025)».

كما لفت إلى أن «قوائم الرواتب وميزان المراجعة لشهر حزيران قد أُرسِلَت إلى وزارة المالية الاتحادية»، مؤكداً أنه «يترتب على ذلك أداء واجبها في صرف مستحقات متقاضي الرواتب في الإقليم».

وفي هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء «بجهود وعمل وزارة المالية والاقتصاد، وفريق ديوان الرقابة المالية، والفريق التفاوضي مع بغداد»، مثنياً على «التقرير التحليلي الشامل الذي أُعِدَّ بشأن الإيرادات غير النفطية للإقليم»، حسب بيان صحافي لحكومة الإقليم.

كما وافق المجلس على الرؤية التي قدمتها الوزارة بشأن تصنيف الإيرادات، «بما ينسجم مع الأطر الدستورية والقانونية التي جرى استعراضها في الجلسة».

ووجّه المجلس ممثلي الإقليم في اللجنة المشتركة مع الحكومة الاتحادية بضرورة «طرح هذه الرؤية ومناقشتها مع نظرائهم في اللجنة، بهدف معالجة مسألة الإيرادات غير النفطية في أقرب فرصة، وفقاً للآليات المشتركة التي نص عليها قرار مجلسي وزراء الإقليم والاتحادي».

عقب ذلك، عرَض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال صالح، ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان في ضوء القرار المشترك الأخير الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي والإقليم.

وما أن انتهت المداولات قرر مجلس الوزراء الكردستاني أن «تتولى حكومة إقليم كردستان مسؤولية تعويض شركات إنتاج النفط عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وذلك بموجب القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان»، وفق البيان، الذي أشار إلى أنه «ستُسلم الكميات النفطية التي تنتجها الشركات العاملة في الإقليم والمعدّة حالياً للتصدير، إلى شركة تسويق النفط (سومو)، تمهيداً لتصديرها عبر ميناء جيهان».

وفي ختام الجلسة جدد مجلس الوزراء تأكيده على «التزام حكومة إقليم كردستان بالتفاهم المشترك مع الحكومة الاتحادية»، مشدداً على ضرورة أن «تصرف الحكومة الاتحادية رواتب شهري حزيران وتموز لمتقاضي الرواتب في الإقليم، أسوةً بنظرائهم في سائر أنحاء العراق، لا سيّما وأن الإقليم أوفى بالتزاماته المتفق عليها بشأن ملف النفط والإيرادات غير النفطية الاتحادية»، مجدداً دعمه الكامل لـ»نجاح مسار التفاهم المشترك الذي سبق أن أقره المجلسان».

في العاصمة الاتحادية بغداد، اعتبر عضو لجنة النفط والغاز النيابية، النائب ناظم الشبلي، تسليم نفط الإقليم إلى بغداد «استجابة بناءة»، معرباً في الوقت عينه عن أمله في أن «يُستكمل بتفعيل الاتفاقات الفنية والقانونية عبر شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)».

‏‏وأضاف في تصريح أوردته الصحيفة الحكومية، أن «الحكومة الاتحادية، من خلال وزارة النفط وشركة (سومو)، أبدت كامل استعدادها الفني والقانوني لتسلّم النفط المنتج في الإقليم وتسويقه وفق معايير الشفافية والعدالة»، مضيفًا أن «اللجنة النيابية تدعم هذه المسارات وتحرص على تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية بما يضمن وحدة السوق وحقوق الجميع».

‏‏وأشار إلى أن «هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لإنهاء حالة التعدد في العقود والجهات، والدخول في مرحلة جديدة من التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل»، داعيًا إلى «استكمال الإجراءات التنفيذية والالتزام بالاتفاقات لضمان استقرار سوق النفط وشفافية إدارة موارده».

وينص التفاهم المشترك بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية على أن تبدأ حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج من حقول النفط في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) لغرض التصدير، وتلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد سلفة لحكومة الإقليم مقدارها 16 دولارًا (عينًا أو نقدًا) عن كل برميل مستلم بموجب قانون تعديل قانون الموازنة، على ألّا تقل الكمية المستلمة عن 230 ألف برميل يوميًا حاليًا، وتضاف إليها أي زيادة في الإنتاج وذلك عن طريق لجنة القياس والمعايرة المشتركة، وفي حال توقف التصدير لأي سبب كان يتم تسليم كامل الكمية آنفة الذكر لوزارة النفط الاتحادية.

كما ينص التفاهم أيضاً على أن تبلغ كامل كمية الإنتاج حالياً 280 ألف برميل يوميًا حسب تقارير الإقليم، ويخصص منها 50 ألف برميل يوميًا لأغراض الاستهلاك المحلي في الإقليم، ويسلم الباقي 230 ألف برميل يوميًا، وكذلك أي زيادة مستقبلية في الإنتاج إلى «سومو» لأغراض التصدير.

تسليم 120 مليار دينار

ووفق الاتفاق المشترك فإن حكومة الإقليم تقوم بتسليم مبلغ (120) مليار دينار كدفعة أولية تخمينية عن حصة الخزينة العامة للدولة من الإيرادات غير النفطية لشهر أيار/ مايو إلى وزارة المالية الاتحادية (وهو ما أقدمت عليه حكومة كردستان بالفعل الاسبوع الماضي)، على أن تجري تسويتها بعد إكمال التدقيق، على أن تباشر وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار (اتمّت الوزارة هذه الخطوة أيضاً) كبداية لتطبيق الاتفاق بعد تأييد وزارة النفط الاتحادية/ شركة سومو استلام كامل كمية النفط (230 ألف برميل يوميًا حاليًا) في ميناء جيهان حسب القانون.