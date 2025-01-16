كردي سوري يفتتح مطعماً للمأكولات الإسرائيلية في ألمانيا رغم التهديدات

يقدم علوجي الـ"بابا غنوج" على قائمة الطعام كطبق إسرائيلي، هو المعروف تاريخياً كطبق لبناني، سوري، فلسطيني..

فرايبورغ: رغم التهديدات ودعوات المقاطعة، يفتتح الكردي السوري بلال علوجي مطعماً في مدينة فرايبورغ الألمانية يحمل اسم “يافا.. مأكولات إسرائيلية طازجة”.

وفي وقت سابق، تناولت عدة وسائل إعلامية تفاصيل عن صاحب المطعم وخططه.

وكان يعتزم علوجي – الذي يقول إنه مسلم وكردي من سوريا – في البداية افتتاح مطعم سوري في حي “جوتربانهوف” في المدينة، ولكنه غيّر خطته لاحقاً، بحسب بياناته.

وأوضح علوجي أن السبب في تغيير الخطط كان خبراته في مطعم آخر في فرايبورغ، حيث كان يقوم بتقديم أطباق شرقية للزبائن.

Freiburg, BW. „Plötzlich kamen kaum noch Gäste“, als der „syrische Kurde“ Billal Aloge (48) das 1. israelische Gericht vorstellt, mit „Shitstorm mit Boykott-Aufrufen“, „doch immer mehr Juden kamen aus Solidarität ins Damasko’s und retteten das arabische Restaurant vor dem Ruin“. pic.twitter.com/trmb2ywWF5 — Der 𝒯𝒾𝓃𝓎 𝒟𝓁𝒟⁴². (@DerEgica) January 13, 2025

وبحسب روايته، لاقى علوجي استحساناً عندما وضع طبق الباذنجان “بابا غنوج” على قائمة الطعام “كطبق إسرائيلي” قبل نحو عام ونشر هذا أيضاً، لكنه لاقى أيضاً العديد من ردود الفعل السلبية.

وقال علوجي: “لم يعد يأتي زبائن إلى مطعمنا”، مضيفاً أنه منذ ذلك الحين أصبح مهتماً بقضية معاداة السامية، ولاحظ مدى قوتها في المجتمع.

وحتى في ظل الحرب في الشرق الأوسط التي خلّفت آلاف القتلى، يحمل المطعم الجديد رسالة، حيث قال علوجي، الذي يقيم في فرايبورغ منذ عقود: “أريد أيضاً أن أظهر أننا جميعاً نستطيع أن نعيش معاً بشكل جيد .. كما هي الحال في فرايبورغ”.

ولم يسبق لصاحب المطعم أن زار إسرائيل من قبل، لكنه أحضر طاهياً إسرائيلياً للعمل في مطعمه.

وعن سبب اختياره لـ “يافا” كاسم لمطعمه، قال علوجي: “إنها إشارة إلى مدينة تل أبيب الإسرائيلية، المدينة التوأم لمدينة فرايبورغ”.

وتأسست مدينة تل أبيب عام 1908 كضاحية حدائقية ليافا، ثم اندمجت مع يافا لتشكل بلدية عام 1950.

(د ب أ)