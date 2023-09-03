كركوك‭ ‬تنجو‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬بعد‭ ‬ليلة‭ ‬دامية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬4‭ ‬قتلى

بغداد‭ ‬ـ‭ ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‮»‬‭:‬ نجت‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬السقوط‭ ‬في‭ ‬أتون‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬بين‭ ‬الأكراد‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬والعرب‭ ‬والتركمان‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الثانية،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اشتباكات‭ ‬اندلعت‭ ‬بين‭ ‬مواطنين‭ ‬أكراد‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬وحتى‭ ‬وقت‭ ‬مبكّر‭ ‬من‭ ‬فجر‭ ‬الأحد،‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬4‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قرار‭ ‬اتحادي‭ ‬يقضي‭ ‬بتسليم‭ ‬مقرّ‭ ‬عسكري‭ ‬للحزب‭ “‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭”‬،‭ ‬بزعامة‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يوجّه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬بالتريث‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭.‬

القصّة‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬أسبوع‭ ‬عندما‭ ‬رفض‭ ‬العرب‭ ‬والتركمان‭ ‬القرار‭ ‬الاتحادي،‭ ‬وقرروا‭ ‬الاحتجاج‭ ‬أمام‭ ‬المبنى‭ ‬العسكري،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الاعتصام‭ ‬وقطع‭ ‬طريق‭ ‬كركوك‭ ‬ـ‭ ‬أربيل‭ ‬الرئيسية‭.‬

واتهم‭ ‬مسؤولون‭ ‬أكراد‭ ‬أحزاباً‭ ‬سياسية‭ ‬وجهات‭ ‬تابعة‭ ‬لفصائل‭ ‬شيعية‭ ‬منضوية‭ ‬في‭ “‬الحشد‭ ‬الشعبي‭” ‬بالوقوف‭ ‬خلف‭ ‬تلك‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬خرج‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬أكراد‭ ‬كركوك‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬مضادة‭ ‬طالبوا‭ ‬فيها‭ ‬بإخلاء‭ ‬المقر‭ ‬العسكري‭ ‬وإنهاء‭ ‬الاعتصام‭ ‬وإعادة‭ ‬فتح‭ ‬الطريق‭ ‬الرئيسية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتطور‭ ‬الأوضاع‭ ‬إلى‭ ‬صدامات‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬19‭ ‬شخصاً‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح،‭ ‬حسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬كردية،‭ ‬إشارت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬4‭.‬

وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬مصوّرة‭ ‬شباناً‭ ‬أكرادا‭ ‬وهم‭ ‬يتحدثون‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬بأن‭ “‬كركوك‭ ‬كردستانية‭”‬،‭ ‬وإنهم‭ ‬سوف‭ ‬يخرجون‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬لتحلّ‭ ‬‭”‬البيشمركه‭” ‬محلّها،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الاتحادية‭ ‬أيّ‭ ‬موقف،‭ ‬حسب‭ ‬المشاهد‭ ‬المصورة‭.‬

ومع‭ ‬بلوغ‭ ‬الغليان‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬ذروته،‭ ‬أصدر‭ ‬السوداني‭ ‬أمراً‭ ‬بالتريث‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬تسليم‭ ‬مبنى‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬بارزاني،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬منع‭ ‬تطور‭ ‬الفوضى‭ ‬إلى‭ ‬حربٍ‭ ‬أهلية‭ ‬بين‭ ‬مكونات‭ ‬كركوك‭.‬

كذلك‭ ‬قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬إيقاف‭ ‬قرار‭ ‬السوداني‭ ‬بتسليم‭ ‬المقر‭.‬

وحسب‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬فإن‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬مناطق‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك،‭ ‬خصوصاً‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬الكردية،‭ ‬وفيما‭ ‬شنّنت‭ ‬عمليات‭ ‬قبض‭ ‬طالت‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المتسببين‭ ‬في‭ ‬الفوضى،‭ ‬أشارت‭ ‬أنباء‭ ‬إلى‭ ‬توقيف‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الاتحادية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬حادثة‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬المحتجين‭.‬

وأجمعت‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ “‬التهدئة‭” ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬الدستور‭ ‬و‭”‬الاتفاق‭ ‬السياسي‭” ‬الذي‭ ‬تشكّلت‭ ‬بموجبه‭ ‬الحكومة‭ ‬الحالية،‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬ملف‭ ‬كركوك‭ ‬المتنازع‭ ‬عليه‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭.‬

ومنذ‭ ‬عام‭ ‬2003،‭ ‬يمارس‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬نشاطه‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادرها‭ ‬مرغماً‭ ‬إبّان‭ ‬عملية‭ “‬فرض‭ ‬القانون‭” ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/ ‬أكتوبر‭ ‬2017،‭ ‬وفرض‭ ‬القوات‭ “‬الاتحادية‭” ‬سلطتها‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬الغنيّة‭ ‬بالنفط‭. ‬