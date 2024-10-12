كرواتيا تهزم اسكتلندا وتحقق انتصارها الثاني في دوري أمم أوروبا

زغرب: قلب منتخب كرواتيا تأخره بهدف أمام ضيفه منتخب اسكتلندا إلى فوز مثير بنتيجة 2 1/ اليوم السبت في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الأولى من دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

تقدم منتخب اسكتلندا بهدف ريان كريستي في الدقيقة 32، لكن المنتخب الكرواتي أدرك التعادل سريعا بهدف إيجور ماتانوفيتش في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وبعد مرور عشر دقائق من الشوط الثاني سدد لاعب الوسط الكرواتي لوكا سوتشيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ليهز الشباك بهدف ثان ألغاه الحكم بداعي وجود تسلل ضد لاعب آخر.

واصل المنتخب الكرواتي نشاطه حتى سجل أندري كراماريتش الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 70، بعدما ارتدت تسديدة لوكا مودريتش من الحارس الاسكتلندي كريغ غوردون.

واستمرت الإثارة حتى الثواني الأخيرة حيث سجل المدافع الكرواتي كريستيان ياكيتش هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 95.

لكن فرحة اسكتلندا بالتعادل لم تكتمل بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بالإشارة إلى وجود تسلل ضد تشي آدامز مهاجم اسكتلندا، ليلغى الهدف قبل إطلاق صافرة النهاية.

بهذا الفوز رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى بالمستوى الأول متساويا مع البرتغال التي ستلعب ضد بولندا في وقت لاحق اليوم السبت.

وكسر المنتخب الكرواتي أيضا عقدة محققا أول فوز على ملعبه أمام اسكتلندا بعد تعادل الفريقان 1/1في تصفيات كأس العالم 2002 وفوز اسكتلندا بهدف في تصفيات مونديال 2014.

أما منتخب اسكتلندا بقى في ذيل الترتيب بلا رصيد في المركز الرابع بعد خسارته الثالثة تواليا.

(د ب أ)