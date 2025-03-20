كرواتيا تهزم فرنسا 2-صفر في ذهاب دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية

سبليت (كرواتيا): سجل أنتي بوديمير وإيفان بريشيتش هدفين قادا بهما كرواتيا إلى فوز مستحق 2-صفر على فرنسا اليوم الخميس في سبليت في ذهاب دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، إذ لم تنجح عودة كيليان مبابي وعثمان ديمبلي في قيادة فرنسا لهز الشباك.

وأهدرت كرواتيا أيضا ركلة جزاء مبكرة عندما تصدى حارس فرنسا مايك مينيان لكرة سددها أندريه كراماريتش، واستحق وصيف بطل نسخة 2023 الفوز الذي كان من الممكن أن يأتي بعدد أكبر من الأهداف.

وصنعت فرنسا بعض الفرص واختبرت حارس كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش عدة مرات، لكن أداء الفريق كان أقل من المستوى المطلوب في مباراة كانت واعدة للغاية مع عودة مبابي بعد غيابه عن آخر أربع مباريات لمنتخب بلاده.

وتستضيف فرنسا مباراة الإياب في باريس يوم الأحد المقبل.

وفي الدور قبل النهائي المقرر في يونيو حزيران المقبل، سيلتقي الفائز في المواجهة مع المتأهل من مواجهة إسبانيا حاملة اللقب وهولندا.

وكان لفرنسا نحو الثلثين من نسبة الاستحواذ على الكرة لكنها واجهت صعوبة في اختراق دفاع كرواتيا، وبعدها نجحت في أن تصنع عددا من الفرص لكن أهدرت العديد منها أمام المرمى.

ولمس المدافع إبراهيما كوناتي الكرة بيده داخل منطقة الجزاء خلال أول خمس دقائق من المباراة لدى محاولته السيطرة على كرة عرضية من الناحية اليمنى، وحصلت كرواتيا على ركلة جزاء لكن كراماريتش لم ينفذها بشكل جيد وتصدى لها مينيان بساقيه.

وتقدمت كرواتيا بعد 26 دقيقة عندما حاول مينيان التصدي لضربة رأس قوية من بوديمير لكن الكرة تجاوزت خط المرمى.

وعززت كرواتيا تقدمها في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عن طريق بريشيتش الذي وجه الكرة بلمسة مهارية إلى الزاوية السفلى من الشباك.

وحصل ديمبلي، الذي سجل 22 هدفا هذا العام مع باريس سان جيرمان في كل المسابقات، على فرصة جيدة لتقليص الفارق، لكنه سدد كرة من مسافة ثمانية أمتار ارتطمت بالشباك الجانبية، وبعدها أهدر البديل برادلي باركولا فرصة أخرى لفرنسا.

(رويترز)