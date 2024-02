كريات شمونة ورويسات العلم تحت مرمى صواريخ حزب الله وتل أبيب ترد بغارات على عيترون وعيتا الشعب

بيروت- “القدس العربي”: يصرّ حزب الله على عدم تفويت الرد على العدوان الاسرائيلي الذي لا يوفّر المدنيين والمنازل في القرى الحدودية، وقد بدأت المواجهات صباح الجمعة بإطلاق 20 صاروخاً من جنوب لبنان نحو كريات شمونة ومحيطها، وأوردت القناة 13 الإسرائيلية أن القبة الحديدية اعترضت 7 صواريخ من أصل 20، في وقت تناقلت وسائل إعلام حزب الله صوراً لحجم الدمار في الجليل تحت عنوان “الجبهة الشمالية توجع العدو”، ونقلت تصريحات رئيس مجلس “شلومي” غابي نعمان عن خطر صواريخ بركان وتصريحات رئيس بلدية كريات شمونة أفيخاي شتيرن عن تحسن أسلحة حزب الله وأن صواريخه لم تعد التي نتذكرها من حروب الماضي.

وفي الوقائع الميدانية استهدف جيش الاحتلال محيط تلة حمامص في سردا بالقذائف المدفعية، وسقطت قذيفة دخانية بين المنازل في بلدة الخيام، وطال القصف أطراف طيرحرفا ووادي حسن مجدل زون وأطراف راشيا الفخار. وشنّت الطائرات الحربية سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدات مروحين وزبقين وجبل بلاط في القطاع الغربي وأطراف عيتا الشعب وعيترون في قضاء بنت جبيل ملقياً عدداً من الصواريخ التي أحدث انفجارها دوياً تردد صداه في أرجاء المنطقة، وترافق ذلك مع قصف مدفعي طال الاحياء السكنية في عيترون. ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إلى “استهداف خلية وبنى تحتية ومباني عسكرية لحزب الله في منطقة عيترون بعدما قصفت طائرات مقاتلة خلال الـ 24 ساعة الماضية بنى تحتية للحزب في مناطق الخيام وكفرقانا وجبل بلاط”.

من جهته، أعلن حزب الله عن استهداف مجاهديه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا بالاسلحة الصاروخية واصابته اصابة مباشرة.

وقد حذّر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك “العدو من ارتكاب أي حماقة بتوسعة الحرب لأنه سيلقى ما لم يكن بحسبانه من خسائر وذل وهزيمة”. ورأى “أن الثلاثية الذهبية حققت قوة لبنان، وهي التي أخرجته من مقولة قوة لبنان في ضعفه”، وسأل من بعلبك: “هل القوة بالاستسلام والخنوع لإرادة الذين يستغلون الضعف؟ وهل مثل هذا الاستغلال والخنوع والذل يقال له قوة؟ أم هو تحكم أصحاب النفوذ؟ وهو الذي جرّأ العدو الإسرائيلي على الاستباحة واعتبار لبنان منتزه سياحة يتجول به بحرية يهتك الحرمات وقد عاني أهلنا الكثير حتى كانت دويلة سعد حداد، ومنها إلى الاجتياح”، مضيفاً “أما قرارات الأمم المتحدة فكانت حبراً على ورق ولم يهدد الكيان الصهيوني بالفصل السابع، بل لم يجرؤ على تهديده حتى تفاجأ العدو الإسرائيلي ومن خلفه من قوى الاستكبار بقوة لبنان بمقاومته وجيشه وشعبه، هذه الثلاثية هي التي حررت لبنان وأجهضت ما تغنت به رايس من ولادة شرق أوسط جديد، إلى فرض المعادلة على الكيان الصهيوني، إلى الحرب على طول الحدود دفاعاً وإسناداً لأهلنا في غزة ومقاومتهم الشريفة”.

وأكد يزبك “أن هذه القوة هي التي جعلت الوفود الدوليين يتعاقبون بالمجيء إلى لبنان لإبداء الحرص والضغط على المقاومة، هي حركة لصالح العدو الإسرائيلي الذي يهدد ثم يتراجع ليقول إنه حاضر إذا ما فرضت الحرب عليه، كلام قد رددته المقاومة من قبل إننا لسنا من هواة الحرب، ولكننا أهلُها إذا ما فرضت، وسنستمر بدك مواقع العدو ما دامت العمليات العسكرية على غزة لم تتوقف”.

بدوره، اعتبر ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنه “لأول مرة يتضح لتل أبيب وغيرها أن اللعب على السيادة والاستفراد انتهى، وأن سيادة البلاد ومصالحها واحدة، وأي خطأ استراتيجي بمصالح المنطقة سينتهي بكارثة على مصالح الغرب والكيان الصهيوني معاً”، مشيراً إلى “أن النموذج الذي يقدمه اليمن لهو أكبر دليل على أن ميزان الشرق الأوسط تغيّر، وأن ما بعد 7 تشرين/أكتوبر ليس كما قبله على الإطلاق”.

وتواصل الاهتمام الدولي بملف لبنان بهدف التهدئة على الجبهة الجنوبية وانجاز الاستحقاق الرئاسي. وبعد زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، يصل إلى العاصمة اللبنانية في غضون أيام وزير خارجية فرنسا الجديد ستيفان سيجورني، كما يصل إلى تل أبيب الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، مطلع الأسبوع المقبل، في إطار المساعي لتجنب التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وفي حال حققت زيارة هوكشتاين نتائج ايجابية على مستوى النقاط التي يجري البحث فيها قد يزور بيروت الأربعاء أو الخميس المقبلين.

وكان الوزير كاميرون تحدث عن اخفاقات اتفاق أوسلو والعِبر منها، وجاهر كما نقلت عنه صحيفة “النهار” بنوايا “النظر في الاعتراف بدولة فلسطينية وأن لا حل من دون دولتين لشعبين”، مبدياً تفاؤله “بنجاح مقترح الهدنة بين اسرائيل و”حماس”، ومشدداً على “ضرورة عدم تضييع الوقت خلال الهدنة لدفع جهود الرؤية السياسية”.

ولدى سؤاله عن سباق بين الحل السياسي والتصعيد بين حزب الله وإسرائيل، أعرب عن اعتقاده “أننا بحاجة إلى وقف التصعيد والبحث عن البديل”. وقال “هناك بديل جيد يتضمن تطبيق القرار 1701، وهذا يعني أن ينقِل حزب الله قواته إلى شمال نهر الليطاني، والترسيم الصحيح للخط الأزرق على الحدود، ورفع مستوى التدريب والاستفادة من الجيش اللبناني للقيام بالمزيد من الدوريات الحدودية”. وأضاف “إذا جمعنا هذه العوامل معاً، بحذر، يمكننا أن نثبت أن هناك طريقاً للسلام والاستقرار بدلاً من الحرب. ولكن علينا أن نتحرك بسرعة”.

وتعليقاً على موقف كاميرون، كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط على منصة “إكس”، “لقد أعطانا السيد كاميرون دروساً في التاريخ حول فشل اتفاق أوسلو خلال الثلاثين عاماً الماضية”، وتحدث عن “ضرورة قيام دولة فلسطينية خلال الثلاثين عاماً المقبلة، وذكر إمكانية وقف إطلاق النار ولكن ليس قبل الحل النهائي”.

Mr Cameroun gave us lessons in history about the failure of the Oslo accord during the past thirty years and the need of a Palestinian state in the next thirty years .He mentioned the possibility of a ceasefire but not before « final solution «#palestine pic.twitter.com/fclr71iRpD

— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 2, 2024