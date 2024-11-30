كريستال بالاس يخطف نقطة أمام نيوكاسل.. وهاتريك كلويفرت يخطف الأضواء في الدوري الإنكليزي

لندن: فرط فريق نيوكاسل يونايتد في ثلاث نقاط ثمينة كانت في متناوله بالتعادل خارج ملعبه أمام كريستال بالاس بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة 13 بالدوري الإنكليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

وأحرز مارك جيهي مدافع كريستال بالاس هدفا لنيوكاسل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 53، ورد زميله الكولومبي دانييل مونوز بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 94 ليحصل كل فريق على نقطة.

واصل نيوكاسل يونايتد تخبطه بهذا التعادل بعد خسارته في الجولة الماضية، ليبقى رصيده 19 نقطة في المركز العاشر، بينما رفع رصيد كريستال بالاس رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر.

كما وضع نوتنغهام فورست حدا لهزيمتيه في الجولتين الماضيتين بفوز صعب على ضيفه إبسويتش تاون بهدف وحيد سجله كريس وود من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

قفز نوتنغهام بهذا الفوز للمركز السادس برصيد 22 نقطة بينما تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر.

وفي نفس التوقيت، قلب برينتفورد الطاولة على ضيفه ليستر سيتي وهزمه بنتيجة 4 / 1.

لم يحافظ ليستر سيتي على تقدمه بهدف فاكوندو بونانوتي في الدقيقة 21، بل تعادل برينتفورد سريعا بهدف يوان ويسا في الدقيقة 25، وسجل زميله الألماني كيفن شايد ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 29 و8+45 و59.

وأصبح “جاستن” نجل الأسطورة الهولندي باتريك كلويفرت، أول لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) من ثلاث ركلات جزاء خلال مباراة واحدة.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 20 نقطة ليقفز للمركز السابع، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 10 نقاط في المركز السادس عشر بعد خسارة ثالثة على التوالي.

وفي مباراة أخرى مثيرة فاز بورنموث على مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 4 / 2.

سجل النرويجي يورغن ستراند لارسن هدفي ولفرهامبتون في الدقيقتين 5 و69، بينما أحرز الهولندي جاستن كلويفرت ثلاثة أهداف “هاتريك” من ثلاث ركلات ترجيح إضافة إلى هدف آخر من زميله ميلوس كيركيز في الدقائق 3 و8 و18 و74.

ورفع بورنموث رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر ليوقف صحوة ولفرهامبتون بعد فوزين متتاليين، ليتجمد رصيد “الثعالب” عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر.

(د ب أ)