كريستال بالاس يعود للانتصارات عبر بوابة وولفرهامبتون بالدوري الإنكليزي

لندن: عاد كريستال بالاس لطريق الفوز الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه المثير 3 / 2 على ضيفه وولفرهامبتون، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة للمسابقة.

وارتفع رصيد كريستال بالاس، الذي خسر أمام أرسنال وتعادل مع برينتفورد في المرحلتين الماضيتين، إلى 7 نقاط في المركز السابع، في حين توقف رصيد وولفرهامبتون، الذي حقق فوزا وحيدا مقابل 3 هزائم، عند 3 نقاط في المركز الخامس عشر.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يشهد الشوط الثاني الكثير من الإثارة والمتعة والأهداف.

وبادر أودسون إدوارد بالتسجيل لكريستال بالاس في الدقيقة 56، قبل أن يتعادل هوانغ هي تشان لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقة 65 .

وسرعان ما استعاد كريستال بالاس تقدمه، بعدما أضاف إيبيريشي إيز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 78، ليعود إدوارد لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثالث لفريقه وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 84 .

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، أحرز ماثيوس كونيا الهدف الثاني لوولفرهامبتون.

(د ب أ)