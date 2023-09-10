كريستيانو رونالدو يتضامن مع عائلات ضحايا زلزال المغرب- (صورة)

إسطنبول: أعلن لاعب نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأحد، تضامنه مع عائلات وأصدقاء ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن مغربية، وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص.

وقال رونالدو في منشور على حسابه بمنصة إنستغرام: “تعازي الحارة لعائلات وأصدقاء من فقدوا حياتهم في زلزال المغرب”.

وأضاف: “أرسل حبي ودعواتي لجميع أفراد الشعب المغربي في هذا الوقت العصيب جدا”.



ومساء السبت، أعلن المغرب ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2012 حالة وفاة و2059 إصابة بينها 1404 إصابات خطيرة، وفق حصيلة غير نهائية لوزارة الداخلية.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء، ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.

(الأناضول)