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كريستيانو رونالدو يثير الجدل مجددا حول جوائز الكرة الذهبية

28 - ديسمبر - 2024

كريستيانو رونالدو

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دبي: أعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل مجددا حول أحقية البرازيلي فينيسيوس جونيور، الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024، والتي منحتها مجلة “فرانس فوتبول” للإسباني رودري هيرنانديز، لاعب مانشستر سيتي.

وصرح “صاروخ ماديرا” وقائد النصر السعودي خلال كلمة ألقاه في حفل توزيع جوائز “غلوب سوكر” في مدينة دبي الإماراتية، الجمعة، إن النجم البرازيلي تعرض للظلم بسبب عدم فوزه بالكرة الذهبية هذا العام.

وقال رونالدو: “أحب أن يقارن لاعبون آخرون ببيلينغهام ولامين يامال، هذا الجيل الشاب الآن، وفينيسيوس الذي يقوم بعمل رائع، وفي رأيي أنه يستحق الكرة الذهبية لهذا العام، لقد كان الأمر غير عادل”.

وتابع: “في رأيي وأقولها هنا أمام الجميع أعطوها لرودري، هو يستحق ذلك، لكن أعتقد أنهم يجب أن يمنحوا الجائزة أيضا لفينيسيوس، لأنه فاز بدوري أبطال أوروبا وسجل الهدف النهائي”.

وأضاف: “أما الأمور الأخرى فليست مهمة بالنسبة لي، يجب أن تعطى الجائزة لمن يستحق، لكنك تعلم أن هذه الجوائز دائما ما يفعلون الشيء نفسه، هذا هو السبب الذي يجعلني أحب غلوب سوكر، وعليكم الاستمرار، بتنظيم هذا الحفل، لأنكم تتوجون الجوائز عن استحقاق”.

وحصل اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات: خلال الحفل على جائزتي أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، وأفضل لاعب في الشرق الأوسط، علما بأن فينيسوس جونيور نال جائزتي أفضل لاعب في العالم وأفضل مهاجم.

من جانبه أبدي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد سعادته بالإشادة التي تلقاها من رونالدو، حيث قال: “إذا قال رونالدو إنني الأفضل في العالم فأنا كذلك بالفعل”.

(الأناضول)

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