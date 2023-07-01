كريستيانو رونالدو يخلط أوراق الطامعين في بونو

مدريد- “القدس العربي”: كشفت مصادر صحافية إسبانية، عن دور ملك كرة القدم كريستيانو رونالدو، في عرقلة خطط عمالقة كرة القدم في الدوريات الأوروبية الكبرى، للحصول على توقيع عملاق حراسة مرمى إشبيلية ياسين بونو هذا الصيف، وذلك بعد دخول حامي عرين المنتخب المغربي دائرة اهتمام صندوق الاستثمار السعودي.

ووفقا لما أوردته صحيفة “آس” ذائعة الصيت في وطن الليغا، فإن حارس مرمى نادي الوداد الأسبق، مطلوب بقوة لدى الأندية الكبرى في القارة العجوز، في مقدمتهم زعيم الكرة الألمانية بايرن ميونخ، للتخلص من صداع كثرة إصابات الأسطورة مانويل نوير، وأيضا كبير الإنكليز محليا مانشستر يونايتد، لخلافة الإسباني ديفيد دي خيا، وأندية أخرى بنفس الوزن والشعبية الجارفة في أوروبا.

لكن بحسب نفس المنصة، فإن الحارس الخارق في التصدي لركلات الجزاء، تلقى عرضا لا يُقاوم، لمرافقة الأساطير وقدامى المحاربين في الدوريات الخمس الكبرى المهاجرين إلى جنة الكرة الجديدة في الشرق الأوسط، والإشارة إلى إغراء اللعب رفقة صاروخ ماديرا في صفوف النصر، إلى جانب الحصول على راتب سنوي لن يجده في القارة العجوز، بعبارة أخرى راتب لا تستطيع الأندية الأوروبية مجاراته.

وجاء في نفس التقرير، أن المسؤولين في النادي العاصمي السعودي، وضعوا رابع العالم على رأس قائمة المطلوبين لتعزيز الخيارات في مركز حراسة المرمى، ورفع مستوى المنافسة مع الحارس الأول ديفيد أوسبينا، مع تلميحات بأن النادي الأندلسي لن يقف في طريق بونو، سواء أراد البحث عن تجربة جديدة في المملكة، أو قرر البقاء في أوروبا مع البايرن أو أحد كبار البريميرليغ، شريطة دفع 20 مليون يورو.

وكان بونو قد خطف الأنظار، بدوره المؤثر في ترشح منتخب أسود أطلس إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم قطر 2022، كأول منتخب عربي وأفريقي في التاريخ يحقق هذا الإنجاز في أعرق وأهم بطولات العالم، ولولا القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، لذهب وليد الركراكي ورجاله إلى ما هو أبعد من المركز الرابع، غير أنه في نهاية الموسم الأخير قاد إشبيلية للاحتفاظ ببطولته المفضلة اليوربا ليغ، بعد تألقه التقليدي في ركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية أمام روما الإيطالي، ما جعله محط أنظار كبار أوروبا والبريميرليغ هذا الصيف.