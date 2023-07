كريستيان البيسري وديانا فاخوري إعلاميتان لبنانيتان تدخلان القفص الذهبي- (صور وفيديو)

بيروت- “القدس العربي”: نشرت الإعلامية اللبنانية الجميلة كريستيان البيسري التي تعمل في قناة “الحدث” صوراً في الساعات القليلة الماضية عن حفل زفافها الكنسي الذي أقيم في دير مارمارون الرويس في منطقة شننعير في كسروان بحضور الأهل والأصدقاء.

وأرفقت كريستيان الصور بتعليق باللغة الانكليزية جاء فيه “we Said yes in good times and in bad in sickness and in Health” أي “قلنا نعم في السراء والضراء في المرض والصحة…”.

وقد تفاعل المتابعون مع صور كريستيان على “تويتر” و”إنستغرام” وباركوا لها ولزوجها وأعجبوا بإطلالتها الأنيقة وفستانها الرائع الذي أبرز جمالها، وحظيت الصور بأكثر من 198 ألف مشاهدة.

على صعيد آخر، تحوّلت الفرحة بعيد ميلاد الإعلامية ديانا فاخوري إلى فرحة مزدوجة بعيد زواجها من خلال كشفها عن مفاجأة وهي زواجها من مستشار الشيخ بهاء الحريري مدير “منصّة بيروت انترناسيونال” جيري ماهر الذي غاب عن الاحتفال لوجوده في الخارج لأسباب أمنية.

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور خلال احتفال ديانا بعيد ميلادها بينهم زميلها في قناة MTV آلان ضرغام الذي نشر صورة تجمعه بديانا التي تتولى تقديم نشرة الأخبار المسائية، وبدت ديانا وهي من بيروت ترتدي فستاناً أبيض طويل، كما بدت في مقطع فيديو محمولة على أكتاف زميليها نخلة عضيمي وصبحي قبلاوي قبل أن تتأثر وتبكي من الفرح.

وكانت ديانا التي تتمتع بجمال لافت سألتها “القدس العربي” في تشرين الأول/ أكتوبر2021 متى سيدق قلبها، فأجابت “متى سيدق قلبي؟ هذا هو السؤال الوحيد الذي لا أستطيع الإجابة عنه لأنني لا أعرف، هذا نصيب وفي النهاية “متل ما الله بيريد”.