سياسة | دولي | الولايات المتحدة

كريس كريستي ينسحب رسمياً من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

11 - يناير - 2024

رائد صالحة
حجم الخط
1

واشنطن- “القدس العربي”: أعلن حاكم ولاية نيوجرسي السابق كريس كريستي ، الأربعاء، أنه أنهى محاولته للوصول إلى البيت الأبيض لعام 2024 قبل أيام قليلة من انعقاد المؤتمر الانتخابي في ولاية أيوا.

وقال كريستي للجمهور في قاعة المدينة في ويندهام بولاية نيو هامبشاير: “من الواضح بالنسبة لي الليلة أنه لا يوجد طريق أمامي للفوز بالترشيح”.

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة بعد أن كافح كريستي لتحقيق مكاسب في استطلاعات الرأي وسط ما يعتبره الكثيرون تدافعًا على المركز الثاني بين حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالي وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس. وفي الوقت نفسه، واصل الرئيس السابق ترامب هيمنته على المجال الأساسي للحزب الجمهوري.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    يناير 11, 2024 الساعة 5:59 ص

    هذه الانتخابات يقودها عن الحزب الديمقراطيّ الرئيس الأسبق أوباما؛ من وراء الستار بتعاون مع الرئيس كلنتون…لقد نجح تكتيكه بالانتخابات السابقة لصالح بايدن{ الراحل }؛ ومن غير المرجّح أنْ يستطيع تحقيق نصر جديد لحزبه الآفل.

    رد

أخبار ذات صلة

تفاصيل جديدة بشأن جريمة قتل إمام مسجد ولاية نيوجرسي.. ومفاجأة غير متوقعة حول هوية المشتبه به- (فيديوهات)
منذ 48 دقيقة
الخارجية الأمريكية تقول إن الدول العربية ستتعاون مع الولايات المتحدة بشأن غزة إذا انضمت إسرائيل للجهود
منذ 3 ساعات
أمريكا وبريطانيا تشنان ضربات ضد الحوثيين في اليمن- (فيديوهات)
11 - يناير - 2024
وثيقة تكشف عن تواطؤ واشنطن.. الإدارة الأمريكية أرسلت فريقاً من سلاح الجو إلى إسرائيل لمساعدتها في قصف غزة
11 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية