كريس كريستي ينسحب رسمياً من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

واشنطن- “القدس العربي”: أعلن حاكم ولاية نيوجرسي السابق كريس كريستي ، الأربعاء، أنه أنهى محاولته للوصول إلى البيت الأبيض لعام 2024 قبل أيام قليلة من انعقاد المؤتمر الانتخابي في ولاية أيوا.

وقال كريستي للجمهور في قاعة المدينة في ويندهام بولاية نيو هامبشاير: “من الواضح بالنسبة لي الليلة أنه لا يوجد طريق أمامي للفوز بالترشيح”.

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة بعد أن كافح كريستي لتحقيق مكاسب في استطلاعات الرأي وسط ما يعتبره الكثيرون تدافعًا على المركز الثاني بين حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالي وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس. وفي الوقت نفسه، واصل الرئيس السابق ترامب هيمنته على المجال الأساسي للحزب الجمهوري.