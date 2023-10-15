كريم بنزيما نجم المنتخب الفرنسي يعبر عن تضامنه مع سكان غزة وينتقد استهدافهم- (تغريدة)

الدوحة ـ “القدس العربي”:

عبر نجم المنتخب الفرنسي والمنضم حديثاً لصفوف اتحاد جدة السعودي صراحة عن تضامنه مع سكان غزة في وجه العدوان الإسرائيلي الذي يتعرضون له.

وكتب النجم السابق لريال مدريد في موقع “إكس” تويتر سابقاً: “كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا هذا القصف الظالم الذي لا يستثني لا النساء ولا الأطفال”.

واعتبر موقف النجم الفرنسي الذي يتابعه أزيد من عشرين مليون شخص على صفحته الموثقة مبادرة لها وزنها وإيقاعها في إيصال صور المعاناة التي يواجهها سكان قطاع غزة، أمام محاولات دول عدة فرض طوق ضد إيصال الحقيقة، والتضييق على أي رواية تخالف التوجه الغربي الداعم لسردية إسرائيل.

وتفرض فرنسا التي يحمل بنزيمة جنسيتها وهو جزائري الأصل، قيوداً على أي محاولة تضامن مع سكان غزة والمدافعين عن القضية الفلسطينية. كما تعالت أصوات مسؤولين من حكومة ماكرون تدعو لترحيل كل مهاجر يعبر علانية عن موقفه الداعم لفلسطين. وغادر المهاجم الحائز على جائزة الكرة الذهبية، والذي كان قد انضم للعمالقة الإسبان قادماً من ليون في 2009، صفوف النادي الملكي نحو اتحاد جدة في عملية انتقال حرة. وكان نجم المنتخب الفرنسي فاز بـ 25 لقباً لريال مدريد، وهو رقم قياسي للنادي.

ويأتي تصريح بنزيمة الداعم لفلسطين مقابل صمت بعض اللاعبين العرب علي الجرائم المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال وعلى رأسهم محمد صلاح الذي تعرض لانتقادات لاذعة بسبب غياب أي تفاعل على ما يحدث في فلسطين.