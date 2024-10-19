كريم بنزيما يقود اتحاد جدة للفوز على القادسية في الدوري السعودي

جدة: قاد النجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه للفوز على القادسية بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري السعودي لكرة القدم، اليوم السبت.

افتتح بنزيما النتيجة بهدف مبكر بعد مرور سبع دقائق بعدما استقبل كرة عرضية من مواطنه موسى ديابي ليسدد بين قدمي البلجيكي كوين كاستيلس حارس مرمى القادسية.

وواصل كريم بنزيما تألقه خلال الفترة الأخيرة رافعا رصيده إلى 8 أهداف في الدوري السعودي، وهز الشباك في المباراة السادسة على التوالي بالمسابقة.

ونجح القادسية في إدراك التعادل بهدف نجمه الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 20 بعد تمريرة من زميله خوليان كينيونس.

وسجل أوباميانغ هدفا ثانيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل ضد كاميرون بويرتاس لاعب القادسية.

فرض اتحاد جدة سيطرته في الشوط الثاني، حيث سجل بنزيما هدفا ثانيا في الدقيقة الثانية، ألغته تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بداعي وجود مخالفة ضد بنزيما تجاه كاستيلس حارس القادسية.

وأضاع بنزيما وموسى ديابي وستيفن بيرجوين أكثر من فرصة خطيرة، بينما تصدى بريدراج رايكوفيتش حارس الاتحاد لتسديدة أوباميانغ في الدقيقة 58 .

وتقدم الاتحاد بهدف ثان في الدقيقة 67 سجله موسى ديابي بعد تمريرة من حسام عوار، قبل أن يختتم الألباني ماريو ميتاي الثلاثية في الدقيقة 81 مستغلا خطأ مدافعي القادسية في تشتيت الكرة.

وحقق اتحاد جدة تحت قيادة مدربه ستيفانو بيولي الفوز الثالث على التوالي والسادس في مسابقة الدوري ليبقى في وصافة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة متخلفا بثلاث نقاط عن الهلال حامل اللقب وصاحب الصدارة.

أما القادسية تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السابع بعد خسارته الثالثة هذا الموسم.

(د ب أ)