كريم بنزيما يقود الاتحاد للفوز على الفيحاء والابتعاد بالصدارة

جدة: سجل النجم الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيما، هدفين ليقود فريق الاتحاد للفوز على ضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة، الأحد، على ملعب “مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية”، في الجولة الـ31 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

الفوز هو الثالث تواليا للاتحاد، الذي رفع رصيده إلى 74 نقطة، معززا موقعه في الصدارة بفارق 9 نقاط عن الهلال الثاني الذي سيواجه العروبة، الاثنين، ليقترب بشدة من لقب المسابقة، فيما يحتل الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.

افتتح كريم بنزيما التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة 24، بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زميله الإسباني أوناي هيرنانديز، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، عاد بنزيما لهز الشباك بتسجيل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة 54، بعدما تسلم تمريرة عبد الرحمن العبود ليسدد في شباك البنمي أورلاندو موسكيرا حارس الفيحاء.

ورفع بنزيما سجله إلى 21 هدفا هذا الموسم متساويا مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، في المركز الثاني ضمن قائمة الهدافين، بفارق هدفين خلف المتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر.

وفي الدقيقة 75، سجل محمد كريم البقعاوي، مدافع الفيحاء، الهدف الثالث بالنيران الصديقة بعدما حول عرضية مهند الشنقيطي بطريق الخطأ إلى داخل شباك فريقه.

(الأناضول)