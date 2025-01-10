كريم خالد النبوي ورموز الفن في القارة السوداء في افتتاح دورة «نور الشريف»

الأقصر – «القدس العربي»: كرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في افتتاح دورته الرابعة عشرة الممثل المصري خالد النبوي والتي تحمل شعار «السينما الأفريقية قمر 14» وهي مهداة لاسم الممثل الراحل نور الشريف.

وقال النبوي (58 عاما) إنه يعتبر هذا التكريم حافزا لما هو آت وليس تقديرا عما مضى من أعمال لأنه ما زال لديه الكثير ليقدمه.

وشهدت مدينة الأقصر، افتتاح المهرجان، الذي يُعد أحد أبرز المهرجانات السينمائية في القارة السمراء. وأُقيم الحفل في معبد الأقصر، المكان الذي يحمل عبق التاريخ ويجمع بين التراث والفن، ليعكس أهمية الثقافة والفن في تعزيز الهوية الإفريقية.

الفنان محمود حميدة، الرئيس الشرفي للمهرجان، قال: «هذه الدورة تحمل اسم النجم الراحل نور الشريف، وهو بالنسبة لي وللسينما النجم الأطول عمرًا، وهذا اللقب أطلقته عليه لأنه منذ بداية ظهوره وهو نجم، والنجم الأطول عمرًا في صناعة السينما وهو قمر 14 السينما المصرية. هذا المهرجان له مستقبل عظيم لأنه استطاع أن يجمع كل صناع السينما الإفريقية على أرض الأقصر، ويستقبلهم أهل المدينة بكل ترحاب وكرم».

السيناريست سيد فؤاد، رئيس ومؤسس المهرجان، أشار في كلمته إلى دور السينما في البحث عن العدل والحرية، قائلاً: «الحياة ظالمة ولن تستطيع إقامة العدل، فلا تأخذ الحياة على محمل الجد – باولو كويلو. وسط هذه الصراعات والحروب والقتل والدمار في بقاع مختلفة من أراضينا العربية والأفريقية وكذلك في خارج أفريقيا (روسيا / أوكرانيا)، وغيرها، في هذا العالم الظالم القاسي تبحث السينما عن العدل والحرية، والحب والسلام، ولن يستطيع الفن وحده أن يقيم العدل، ولكنه يبحث عنه ويقدمه ويقوم بدوره المهم في الوعي والخير والجمال».

وشهد الحفل تكريم عدد من أبرز نجوم السينما الإفريقية، الذين تركوا بصمة مميزة في مجال السينما والثقافة. وكان من أبرز المُكرّمين:

النجم التونسي أحمد الحفيان: أحد أعمدة السينما التونسية، الذي حاز إرشادات واسعة عن أدواره المميزة.

المخرجة والممثلة الغانية أكوسوا بوسيا: التي قدّمت الكثير للسينما الإفريقية وحظيت بتقدير خاص.

المخرج السنغالي موسى سنا أبسا: أحد أبرز المخرجين الذين ساهموا في تطوير السينما الإفريقية.

المخرج المصري مجدي أحمد علي: الذي يُعد من روّاد السينما الواقعية في مصر، وقال إنه سعيد بالتقليد الذي بدأه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بتكريم الفنانين وهم على قيد الحياة حتى يعطيهم دفعة كبيرة..

وتكريمًا للراحلين الذين أثروا الساحة الفنية الإفريقية، أُهديت الدورة الرابعة عشرة إلى عدد من الأسماء اللامعة، من بينها:

السيناريست المصري عاطف بشاي

الناقد التونسي خميس خياطي

المخرج المغربي الطيب الصديقي

المخرج الموريتاني ميد هوندو

الفنان المصري الكبير شكري سرحان

برامج وفعاليات الدورة الرابعة عشرة

وتتضمن الدورة برامج مميزة تهدف إلى تسليط الضوء على السينما الإفريقية، من خلال العروض السينمائية، وورش العمل، والندوات الثقافية.

ينظم المهرجان مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحسيني، ويُقام بدعم كبير من وزارات الثقافة والسياحة والآثار والخارجية والشباب والرياضة، بالإضافة إلى دعم محافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسات كبرى مثل البنك الأهلي المصري ومؤسسة كيميت للمعرفة.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 14 الشهر الجاري، حيث ستكون الأيام المقبلة حافلة بالعروض السينمائية والنقاشات الفنية. ويُتوقع أن تساهم الدورة الرابعة عشرة في تعزيز مكانة السينما الإفريقية عالميًا، وتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والثقافية التي تمثل جوهر الفن السابع في القارة السمراء.