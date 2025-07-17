كريم عبد العزيز يتفوق محققا رقماً قياسيا جديدا في إيرادات السينما المصرية

القاهرة – «القدس العربي»: في إنجاز غير مسبوق في تاريخ السينما المصرية، تمكن النجم كريم عبد العزيز من تحقيق رقم قياسي جديد، بعدما أصبح أول نجم يحمل توقيعه بطولة أربعة أفلام تجاوزت إيرادات كل منها حاجز الـ100 مليون جنيه، في عصر تغيرت فيه المعادلات الإنتاجية والتسويقية للسينما، وبات الوصول لهذا الرقم إنجازًا في حد ذاته، فما بالك بمن كرره أربع مرات.

أحدث هذه الأفلام هو فيلم «المشروع إكس»، لذي انطلق عرضه في مايو الماضي، ونجح في جذب جمهور ضخم إلى دور العرض، لتصل إيراداته حتى الآن إلى 130 مليون جنيه، رغم المنافسة الشديدة في موسم الصيف، ويُنتظر أن ترتفع هذه الأرقام خلال الأسابيع المقبلة مع استمرار الإقبال عليه، خصوصًا بعد تصدره قائمة الأعلى مشاهدة لأسابيع متتالية.

هذا الإنجاز يضاف إلى سجل كريم عبد العزيز، الذي شهدت مسيرته تطورًا لافتًا خلال العقدين الأخيرين، حيث استطاع الجمع بين التميز الفني والجماهيري في آنٍ واحد، واختار أعماله بعناية، ليراهن دائمًا على أفكار غير تقليدية، ورؤى إخراجية طموحة.

الأفلام الأربعة التي دخل بها نادي المئة مليون: «الفيل الأزرق 2» .

في عام 2019 انطلقت هذه السلسلة الاستثنائية في الفيلم الذي أعاد تعريف أفلام الرعب والغموض في مصر، ووصلت إيراداته إلى 104 ملايين جنيه. وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وشهد مشاركة نخبة من النجوم مثل هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، وشيرين رضا.

حقق العمل نجاحًا جماهيريًا ونقديًا، وكان من أوائل الأفلام المصرية التي تمزج بين الدراما النفسية والتقنيات البصرية الحديثة.

«كيرة والجن»

في عام 2022 ، قُدّم هذا الفيلم المأخوذ عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد. بلغت إيراداته نحو 120 مليون جنيه.

شاركه البطولة مع أحمد عز، وقدما معًا ثنائية درامية مؤثرة، جسدت أبطال المقاومة ضد الاحتلال البريطاني. شارك في الفيلم أيضًا هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، ورزان جمال، ليكون من أكثر الأفلام ثراءً في عناصره الفنية.

«بيت الروبي»

في عام 2023 واصل كريم عبد العزيز نجاحاته بفيلم كوميدي اجتماعي يحمل رسالة إنسانية عميقة. وصلت إيرادات الفيلم إلى 131 مليون جنيه، ليكون الأعلى في مشواره حتى الآن.

الفيلم من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، وشاركه البطولة كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، وتارا عماد.

نجح الفيلم في تقديم تركيبة ذكية من الكوميديا والدراما التي لامست جمهور العائلات، وسلط الضوء على قضايا التربية والأسرة والشهرة.

«المشروع X»

هو رابع الأفلام في القائمة، ويواصل فيه كريم عبد العزيز تعاونه مع مخرجين وكتاب مميزين، ويقدم شخصية مركبة تجمع بين التشويق والإثارة، وهو ما اعتاد عليه جمهوره.

ويعود نجاح كريم عبد العزيز لعدة أسباب منها، تنوع الأدوار، حيث لا يعتمد على تيمة واحدة، بل يتنقل بين الدراما النفسية، التاريخية، الاجتماعية، والكوميدية، ما يمنحه تنوعًا جماهيريًا واسعًا.

كما انه يحرص علي اختيار نصوصًا قوية، سواء مأخوذة عن روايات أدبية أو مكتوبة خصيصًا للسينما، ويتعاون مع مخرجين بارزين مثل مروان حامد وبيتر ميمي.

رغم أن هناك نجومًا مثل أحمد عز ومحمد رمضان وتامر حسني تمكنوا من الوصول إلى نادي المئة مليون في فيلم أو اثنين، فإن كريم عبد العزيز هو الوحيد حتى الآن الذي وصل إلى الرقم في أربعة أفلام متتالية، ما يجعله في موقع استثنائي ويعكس استمرارية لا تتحقق بسهولة.