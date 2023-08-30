كريم عبد العزيز يكشف أسباب خوفه في الفترة الحالية وعلاقته بالـ”سوشيال ميديا”

“القدس العربي”: خلال لقائه عبر أثير إذاعة “راديو إنرجي”، كشف الفنان كريم عبد العزيز أسباب الخوف الذي يشعر به في الفترة الحالية، مؤكداً أنه أصبح يتحمل مسؤولية كبيرة بنتيجته.

وتحدث كريم خلال اللقاء عن فيلمه الجديد “بيت الروبي” وتحقيقه إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما، بالإضافة إلى تصدّر ثلاثة من أفلامه شباك التذاكر في السينما المصرية، وهي: “كيرة والجن” و”الفيل الأزرق 2″ وآخرها “بيت الروبي” الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما، قائلاً: “بالنسبالي رعب وخوف ومسؤولية، طول الوقت لازم يكون عندك طموح وعاوز تكبر، وتظل عند حسن ظن الجمهور ومحافظ على أرقامك والإيرادات دي مسؤولية ما بتنيمش”.

وأكد كريم عبد العزيز أنه يحب التنويع في أدواره، قائلاً: “عمر الفنان بيطول مع التنويع لأن الجمهور بيمل لو مقدمتلهوش جديد وحاجات غير متوقعة”.

وعن سبب نجاح أعماله، قال إنه يضع بصمة في أعماله بالاتفاق مع المخرج، بالقول: “البصمة بتتكتب على الورق لأن المؤلف بيبقى عارف وواعي إيه اللي يليق بكل فنان… ولأن أنا مخرج أساساً وصاحب العمل هو المخرج، ولكن اتعلمنا من الأساتذة الكبار إني أقول وجهة نظري وملحوظاتي وكل شيء ولو محصلش اتفاق أنت بتعتذر وهو بيرشح ممثل آخر… لكن لما نوصل للتصوير بننفذ اللي اتفقنا عليه”.

وحول علاقته بالسوشيال ميديا، قال إن علاقته بها حديثة وتقتصر على العمل فقط، موضحاً: “السوشيال ميديا فادت الكوكب وزي ما ليها إيجابيات ليها سلبيات وبقيت أجتهد في استخدام السوشيال ميديا ولكني بحب الخصوصية بشكل عام وبستخدمها لشغلي بس وأي شيء بيزيد عن حده بيتقلب لضده”، بحسب مجلة لها.