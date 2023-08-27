«كسرة قلب» عمل عربي فريد يُعرض عبر «نتفليكس»

بيروت – «القدس العربي»: مع بدء العد العكسي لعرضه حصرياً عبر منصة «نتفلكس» العالمية اعتباراً من 20 الشهر المقبل، كشفت المنصة عينها عن «كسرة قلب» أو «وهو العمل العربي المنتظر من إنتاج شركة «إيغل فيلمز» لصاحبها جمال سنان.

وتم تصوير هذا العمل في العاصمة اللبنانية بيروت تحت إشراف المخرج إيلي ف. حبيب، ويتناول جريمة قتل مريبة تورط أبطال الحكاية، ما يترتب عن ذلك الكثير من المواقف المثيرة والجدلية في إطار من التشويق وحبس الأنفاس لكشف ملابسات القضية وهوية الفاعل كما وضع قصته المؤلف أحمد عادل. ويضم هذا المسلسل، الذي يتألف من ست حلقات مجموعة من الفنانين اللبنانين والعرب ومن بينهم مهند الحمدي، رشا بلال، دوجا حجازي، طلال الجردي، رودريغ سليمان، إيلي متري، غنوى محمود، روزي الخولي وسواهم.

بدوره المنتج جمال سنان نشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيدو عن هذا العمل العربي المنتظر عرضه عبر «نتفليكس» قريباً.